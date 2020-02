BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesnetzagentur hat für die Planung der Stromtrasse Südostlink zu einer öffentlichen Anhörung eingeladen. In der Antragskonferenz in der bayrischen Stadt Selb nahe der tschechischen Grenze können Bürger, Bürgervereinigungen und Behörden ihre Rückmeldungen zum Trassenverlauf in Oberfranken geben, teilte die Bonner Agentur mit. Der Abschnitt C1 soll von Münchenreuth nach Marktredwitz verlaufen.

In der jetzigen Planfeststellung wird der konkrete Leitungsverlauf bestimmt. Konkret geht es etwa um mögliche Umweltauswirkungen. Die von 50Hertz und Tennet geplante Hochspannungsleitung beginnt in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und führt über Ostdeutschland bis ins bayerische Isar. Die Stromautobahn ist unter anderem notwendig, um den im Norden produzierten Windstrom nach Süddeutschland transportieren zu können. In Bayern sollen die noch verbliebenen Atomkraftwerke bis 2022 endgültig vom Netz gehen.

Die Südostlink-Trasse wird in Gleichstromtechnik ausgeführt, die den verlustarmen Transport über weite Strecken ermöglicht. Die Inbetriebnahme ist ab 2025 vorgesehen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2020 06:57 ET (11:57 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.