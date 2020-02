BERLIN (dpa-AFX) - Wer Naturflächen bebauen will, soll künftig an anderer Stelle wieder Natur schaffen, fordert der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Andernfalls solle die Fläche nicht zur Bebauung ausgewiesen werden. Ab 2030 solle dieses Prinzip der "Netto-Null" gelten, wie es im aktuellen Grundsatzprogramm der Organisation heißt. Das bedeute nicht, dass dann nicht mehr gebaut werden dürfe. Versiegelte Flächen sollen im Ausgleich aber entsiegelt werden müssen.



"Nicht der Schutz einer Fläche vor Bebauung muss zukünftig besonders begründet werden, sondern ihre Inanspruchnahme durch Bebauung", sagte Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger. Um dieses Ziel zu erreichen, solle ein Flächenspargesetz geschaffen werden. Dieses solle die Länder zur Festlegung verbindlicher Ziele zum Flächensparen in den Kommunen verpflichten. Der Nabu fordert außerdem, gewisse steuerliche Anreize, die die Grundstücksspekulation belohnten, abzuschaffen.



Die Umwandlung von Flächen etwa für Fabriken, Häuser und Straßen wird als Flächenverbrauch bezeichnet. Versiegelte Flächen sind für Böden schädlich und begünstigen Hochwasser. Von 2014 bis 2017 wurden nach Angaben des Umweltbundesamtes im Schnitt etwa 0,58 Quadratkilometer pro Tag umgewandelt. Bis 2030 will die Bundesregierung diesen Wert auf weniger als 0,3 Quadratkilometer pro Tag senken./rbo/DP/jha