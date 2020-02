Die Daimler-Aktie ist in den vergangenen sechs Monaten auf der Stelle getreten. In der Zwölf Monats-Betrachtung wurde ein Kursverlust in Höhe von -11,5% ausgewiesen, während Aktionäre im Vorjahr einen Gewinn verbuchten. Tipp: Klicken Sie hier für einen kostenlosen 11-seitigen Aktienreport zur Daimler-Aktie ...Die Daimler-Aktie befindet sich momentan sowohl in kurzfristigen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...