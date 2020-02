München (ots) - Acht Mannschaften kämpfen noch um den Einzug in das DFB-Pokal Finale 2020 in Berlin: Überraschungs-Klub 1. FC Saarbrücken, Union Berlin, FC Schalke 04, Werder Bremen, Bayer Leverkusen, FC Bayern München, Fortuna Düsseldorf und Eintracht Frankfurt.Am vergangenen Sonntag, 9. Februar 2020, wurden dieViertelfinalpartien live in der "Sportschau" im Ersten ausgelost.Alexander Bommes moderierte die Sendung ab 18:00 Uhr aus demDeutschen Fußballmuseum in Dortmund. Cacau, Integrationsbeauftragterdes DFB, der als "Losfee" im Einsatz war, zog unter anderem dieKracher-Partie FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München.Das zwölfte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im DFB-Pokalüberträgt Das Erste live am Dienstag, 3. März 2020, ab 20:15 Uhr.Alexander Bommes ist als Moderator vor Ort, Gerd Gottlob kommentiertdas Spiel. Im Anschluss an die Live-Übertragung zeigt Das Erste eineumfangreiche Zusammenfassung der zweiten DFB-Pokal-Begegnung desTages, 1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf. Ab 23.15 Uhr meldetsich Jessy Wellmer mit einem neuen "Sportschau Thema".Am Mittwoch, 4. März 2020, zeigt Das Erste ein weiteres Duell zweierBundesliga-Clubs im DFB-Pokal: SV Werder Bremen, der überraschendBorussia Dortmund aus dem Pokal geworfen hatte, bekommt es mitEintracht Frankfurt zu tun. Auch die Frankfurter konnten imDFB-Pokal-Achtelfinale einen starken Gegner bezwingen: den aktuellenTabellenzweiten der Liga, RB Leipzig. Die Begegnung der beidenVereine im DFB-Pokal-Viertelfinale hat keinen klaren Favoriten - dasverspricht besonders viel Spannung. Jessy Wellmer moderiert live ausFrankfurt, Reporter des Livespiels ist Tom Bartels. Die zweiteBegegnung des Tages, Bayer Leverkusen - Union Berlin, wird imAnschluss zusammengefasst. Ab 23:15 Uhr präsentiert Alexander Bommesden "Sportschau Club" im Ersten.Dienstag, 3. März 202020:15 - 23:15 UhrSportschauDFB-PokalViertelfinaleFC Schalke 04 - FC Bayern MünchenReporter: Gerd GottlobModeration: Alexander BommesÜbertragung aus Gelsenkirchen22:55 - 23:15 Uhr1. FC Saarbrücken - Fortuna DüsseldorfZusammenfassung23:15 - 0:15 UhrSportschau ThemaFußballfans: Mächtig oder machtlos?Moderation: Jessy WellmerMittwoch, 4. März 202020:15 - 23:15 UhrSportschauDFB-PokalViertelfinaleEintracht Frankfurt - SV Werder BremenReporter: Tom BartelsModeration: Jessy WellmerÜbertragung aus Frankfurt22:55 - 23:15 UhrBayer 04 Leverkusen - 1. FC Union BerlinZusammenfassung23:15 - 23:45 UhrSportschau ClubModeration: Alexander Bommes Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4517578