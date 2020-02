Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment hat in ihrer Büroimmobilie H19 eine Fläche von rund 2.000 m2 an Plaza Cubes vermietet, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Unternehmen wurde 2006 in der Türkei gegründet und ist Anbieter von flexiblen Arbeitsplatz- und Co-Working-Space-Lösungen mit einer Vielzahl von Bürokonfigurationen. Plaza Cubes ermöglicht seinen Kunden, mit dem jeweils bevorzugten Bürodesign zu arbeiten. Unterschiedliche Preisvarianten sorgen für ein breit gefächertes Angebot zur Flächennutzung. Im H19 eröffnet das Unternehmen in Kürze seine erste Niederlassung in Deutschland. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...