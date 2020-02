San Daniele Del Friuli, Italien (ots/PRNewswire) - LimaCorporate hat bereits seine Absicht angekündigt, in den digitalen Raum einzutreten und die Entwicklung einer digitalen Plattform voranzutreiben, um Chirurgen mit innovativen Lösungen zu versorgen, die ihnen helfen würden, bessere Ergebnisse mit einem nachhaltigen Wirtschaftsmodell durch die meilensteinbasierte Übernahme von TechMah Medical zu erzielen. TechMah Medical wurde 2014 von Dr. Mohamed Mahfouz, Professor für Biomedizinische Technik an der Universität von Tennessee, gegründet.Smart SPACE ist die digitale Plattform von LimaCorporate mit neuartiger Orthopädietechnik und einer reichen Pipeline von Anwendungen, die die Landschaft verändern. Die Anwendung Smart SPACE Shoulder wurde in Zusammenarbeit mit einer Gruppe bedeutender Chirurgen entwickelt, darunter Christopher Bayne, MD (Sacramento, CA), Wayne Burkhead, MD (Dallas, TX), Anil Dutta, (San Antonio, TX), Patrick Noud, MD (Lansing, MI), Prof. Giuseppe Porcellini (Italien), Shelden Martin, MD (Phoenix, AZ), Kevin Setter, MD (Syracuse, NY) und Michael Wiater, MD (Beverly Hills, MI).Der Smart SPACE Shoulder Planner ist die erste digitale Lösung von LimaCorporate, die derzeit in einer limitierten Marktversion herausgegeben wird. Die vollständige kommerzielle Freigabe der Anwendung soll noch in diesem Jahr beginnen.Die Software verwendet ein patientenspezifisches 3D-Modell, das von einem CT-Scan abgeleitet wurde und es Chirurgen ermöglicht, effektiv und effizient Schulter-Totalendoprothesen zu planen. Die Anwendung ist mit dem kompletten Implantat-Schulter-Portfolio von LimaCorporate kompatibel und kann für die Planung eines breiten Spektrums an primären Schulter-Totalendoprothesen-Indikationen verwendet werden. Das System basiert auf einem proprietären Algorithmus für maschinelles Lernen, der aus einer umfangreichen Datenbank mit morphologischen Datenpunkten schöpft, um Operationspläne und 3D-Positionierungshilfen zu entwerfen. Zukünftige Veröffentlichungen auf der Plattform werden intra-operative chirurgische Leitsysteme umfassen, die darauf abzielen, die Schulterendoprothetik zu vereinfachen und die Patientenversorgung zu personalisieren.Der erste chirurgische Eingriff, der mit der Anwendung Smart SPACE Shoulder Planner geplant wurde, wurde von Dr. Anil Dutta im Foundation Surgical Hospital in San Antonio, TX, durchgeführt. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Verfahrens erklärte Dr. Dutta: "Wir haben gerade unseren ersten Fall mit dem Smart SPACE Planning-System abgeschlossen und sind sehr stolz auf das, was das Smart Space-Team erreicht hat. Das Smart SPACE-System ermöglichte es dem Operationsteam, wichtige Parameter wie die Korrektur der Glenoidversion, die Glenoidabdeckung und die korrekte Implantatgröße vorherzusagen. Unsere postoperativen Röntgenaufnahmen bestätigten meiner Meinung nach die durch die 3-dimensionale Analyse vorhergesagte Korrektur perfekt. Ich glaube, das Potenzial für die Realisierung eines praktischen, aber umfassenden digitalen Planungssystems mit universeller Anwendbarkeit ist wirklich inspirierend."Luigi Ferrari, CEO von LimaCorporate, fügte hinzu: "Der erfolgreiche Abschluss eines mit der Smart SPACE Shoulder-Anwendung geplanten chirurgischen Eingriffs ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von LimaCorporate. Dies ist der erste Schritt auf unserem Weg der digitalen Transformation, der letztlich darauf ausgerichtet ist, Lösungen mit größerem klinischen und wirtschaftlichen Wert für alle unsere Geschäftspartner zu liefern."Über LimaCorporateLimaCorporate ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das rekonstruktive orthopädische Lösungen für Chirurgen anbietet, die sich der Herausforderung stellen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Das in Italien ansässige Unternehmen LimaCorporate hat sich der Entwicklung innovativer Produkte und Verfahren verschrieben, die es Chirurgen ermöglichen, die ideale Lösung für jeden einzelnen Patienten auszuwählen. Die Produktpalette von LimaCorporate umfasst große Gelenkrevisionen und Primärimplantate sowie komplette Extremitätenlösungen einschließlich Fixierung.Über TechMah MedicalTechMah Medical ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Lieferung orthopädischer Lösungen konzentriert. Wir entwickeln innovative Anwendungen, die die Erfahrung von Patienten und Ärzten während des gesamten Prozesses des Gelenkersatzes verbessern sollen. Unser Team von Wissenschaftlern und Technikern mit Sitz in Knoxville, Tennessee, ist bestrebt, Qualität und Effizienz durch individuelle Anpassung zu verbessern.Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf: www.limacorporate.com (http://www.limacorporate.com/).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/997351/LimaCorporate_Logo.jpgLimacorporate spaVia Nazionale, 5233038 Villanova di San DanieleUdine - ITALYTel.:+39-0432-945511E-Mail: info@limacorporate.comwww.limacorporate.com (http://www.limacorporate.com/) Pressekontakt:stefania.antonutti@limacorporate.com (+39-366-6163444)elena.feresin@limacorporate.com (+39-377-529-2473)Original-Content von: Limacorporate S.p.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128513/4517633