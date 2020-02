Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Metro-Chef Olaf Koch geht davon aus, dass nach dem Verkauf der Real Hypermarket-Einzelhandelskette von den Käufern 50 Real-Märkte für mindestens zwei Jahre weiterbetrieben werden. Zudem wolle das Käufer-Konsortium weniger als 30 Standorte schließen, schrieb Koch in einem Brief an die Real-Mitarbeiter, in den Dow Jones Newswires Einsicht hatte.

"Die SCP Group geht davon aus, dass die Zahl der zu schließenden Standorte unter 30 liegen wird", so der Metro-Chef laut Schreiben an die Mitarbeiter.

"Wir warten auf die offizielle Zustimmung und werden uns vor einer rechtsverbindlichen Einigung nicht an Spekulationen beteiligen", teilte ein Sprecher des Konsortiums um das Frankfurter Immobilienunternehmen X+bricks und den Luxemburger Private-Equity-Fonds SCP mit.

Am Morgen hatte Metro mitgeteilt, dass der Düsseldorfer Handelskonzern sowie das Konsortium eine "kommerzielle Einigung" hinsichtlich der Veräußerung von Real erzielt hätten. Einzelne offene Punkte seien noch in Verhandlung. Der Metro-CEO rechnet laut Mitarbeiterinformation damit, dass der Vertrag in den kommenden Tagen unterzeichnet wird.

Das vereinbarte Konzept sehe eine Veräußerung von Real als Ganzes zu einem Unternehmenswert von etwa 1 Milliarde Euro vor. Auf Basis der Einigung erwartet Metro einen Nettomittelzufluss von etwa 300 Millionen Euro. Ursprünglich hatte Metro mal mit einem Nettomittelzufluss von 500 Millionen Euro gerechnet.

Die Transaktion sieht außerdem vor, dass Metro-Servicegesellschaften für eine Übergangsperiode weiterhin Dienstleistungen für Real erbringen, die sich im Laufe der Zeit reduzieren werden. Für Effizienzmaßnahmen veranschlagt Metro in diesem Zusammenhang rund 200 Millionen Euro kumulierte Einmalkosten in den Geschäftsjahren 2019/20 bis 2021/22.

Real hat in seinen etwa 277 Märkten derzeit 34.000 Arbeitsplätze.

Laut Mitarbeiterbrief werden die Real-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen ihre gültigen Verträge auch unter den neuen Eigentümern behalten.

Insgesamt soll laut Mitarbeiterbrief ein Großteil der Real-Märkte, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Freigabe, an andere Einzelhandelsunternehmen veräußert werden, was eine "geraume Zeit" dauern werde.

Im Zusammenhang mit der Übertragung sei es auch denkbar, Märkte mit großen Verkaufsflächen für unterschiedliche Nutzungen aufzuteilen. Die neuen Betreiber werden laut Metro-CEO verpflichtet, die Real-Mitarbeiter auf der jeweiligen Fläche zu übernehmen. Sollten in diesem Zusammenhang dennoch betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden, gelte die Ende 2019 mit dem Gesamtbetriebsrat abgeschlossene Freiwillige Gesamtbetriebsvereinbarung und entsprechend festgelegte Mindestabfindungszahlungen.

Der Metro-Chef räumte ein, dass es Metro trotz "unzähliger Bemühungen" in den vergangenen Jahren nicht gelungen sei, Reals "wirtschaftliche Tragfähigkeit" zu verbessern und die "erheblichen Kostennachteile" gegenüber den Wettbewerbern auszugleichen.

