München (ots) - Iris Berben ist Simone Mankus. Eine Frau in den besten Jahren, die nichts ausgelassen hat in ihrem Leben. Die ehemalige Showbiz-Diva ist ein Kind der 68er Jahre, ausgestattet mit Humor, einer sinnlichen Lebenslust, aber auch dem Wehmut einer ganzen Generation, die schon wildere Jahre erlebt hat. Als sie von einem Stalker bedroht wird, heuert sie den wortkargen Ex-Hauptkommissar Robert Fallner (Murathan Muslu) als Bodyguard an.Unter der Regie von Nina Grosse ("Das Wochenende", "Die Protokollantin") entsteht derzeit in Berlin und München der komische, bisweilen skurrile und höchst spannende Spielfilm NICHT TOT ZU KRIEGEN für das ZDF. Der Film ist eine Hommage an Iris Berben, aber zugleich auch an das schillernde und schrille München der 60er und 70er Jahre. Vorlage ist der Roman "Ein Schlag ins Gesicht" von Franz Dobler. Das Drehbuch verfasste die vielfach ausgezeichnete Regisseurin des Films.Inhalt: Simone Mankus (Iris Berben) war eines dieser wunderschönen Mädchen, die Ende der 60er Jahre mit ihrem Charme, ihrem Aussehen und ihren verdammt kurzen Röcken die Welt veränderten. Seitdem hat das Leben heftig an ihr gezerrt: Zwei Ehemänner, unzählige Affären, Drogenexzesse, Yellow-Press-Skandale, 43 Jahre Showgeschäft und zahlreiche Filme gehen auf ihr Konto. Seit ein paar Jahren ist es allerdings still geworden um Simone Mankus und ausgerechnet jetzt, wo sie ihr sorgfältig geplantes Comeback angehen will, wird sie von einem Stalker bedroht. Simone engagiert eine private Sicherheitsfirma, ihren Schutz übernimmt Robert Fallner (Murathan Muslu). Der Ex-Polizist ist aus dem Dienst ausgeschieden, nachdem er in Notwehr einen 18-jährigen Dealer erschossen hat. Seitdem bricht Fallners Leben auseinander, er weiß nicht wohin mit sich und seine Beziehung steckt in einer Krise. Mit ihren Eskapaden macht Simone es ihrem neuen Bodyguard nicht gerade leichter und auch an dem Stalker droht Fallner sich die Zähne auszubeißen. Erst nach und nach bemerken die Diva und ihr Bodyguard, dass sie mehr gemeinsam haben, als man zunächst vermuten möchte. Zwei, die nicht tot zu kriegen sind...An der Seite von Iris Berben und Murathan Muslu spielen u.a. Barnaby Metschurat, Katharina Nesytowa, Helgi Schmidt, Philipp Hochmair, Andreas Leupold und Julischka Eichel.NICHT TOT ZU KRIEGEN ist eine Produktion der MOOVIE GmbH. Executive Producer ist Oliver Berben, Produzent ist Jan Ehlert, die Redaktion beim ZDF haben Caroline von Senden und Laura Mae Cuntze. Regie und Drehbuch liegen bei Nina Grosse. Für die Kamera ist Alexander Fischerkoesen verantwortlich.Für Rückfragen:Constantin FilmPresse TVTel. +49 [89] 44 44 600E-Mail: Presse_TV@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Television, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126258/4517643