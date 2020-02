Basel (awp) - An der nächsten Basler Uhrenmesse wird erstmals ein Auktionshaus vertreten sein. "Phillips in Association with BacsRusso" werde dem Publikum zeitgenössische und historische Uhren sowie noch nie öffentlich gezeigte Zeitmesser aus privaten Sammlungen präsentieren, teilte die Baselworld am Dienstag mit. Das Auktionshaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...