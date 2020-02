ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Dividende falle mit 90 Cent je Aktie sehr niedrig aus, die Ausschüttung liege aber nicht besonders deutlich unter den aktuellsten Analysenerwartungen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der freie Mittelzufluss im vierten Quartal sei solide gewesen. Investoren dürften die Nachrichten in der Summe neutral auffassen./tih/mis



ISIN: DE0007100000

