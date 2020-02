Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Stuttgart/Köln/Wien (pts028/11.02.2020/14:15) - Automotive Dienstleistungen, IT-Sicherheit und Datenschutz, Industrial Services, Explosionsschutz, Funktionale Sicherheit, Maschinensicherheit, Managementsysteme, Werkstoffprüfung, Aus- und Weiterbildung - TÜV AUSTRIA ist seit 25 Jahren starker sicherheitstechnischer Dienstleistungspartner für die deutsche Wirtschaft. Mit Lösungen aus einer Hand.



Wettbewerbsfaktoren Sicherheit, Qualität und Innovation



Sicherheit, Qualität und Innovation zählen längst zu den entscheidenden Wettbewerbsfaktoren für Unternehmen. Um diese Kriterien konstant halten, ausbauen oder erst etablieren zu können, braucht es einen leistungsstarken Partner mit breit angelegtem Expertenwissen. TÜV AUSTRIA in Deutschland ist seit nunmehr 25 Jahren ein Dienstleistungspartner, der für nachhaltige, flexible und zielgerichtete Lösungen in Sachen Sicherheit, Technik, Umwelt und Qualität sorgt.



Mehrwert schaffen in in der gesamten Bundesrepublik



Mit Standorten in Leverkusen, Köln, Filderstadt/Stuttgart und Burghausen/München ist TÜV AUSTRIA Deutschland in der gesamten Bundesrepublik tätig. Mit seinem vielfältigen Dienstleistungsangebot schafft das Unternehmen immer einen Mehrwert: Mit der Zurverfügungstellung von technischen Expertisen, mit innovativen Lösungen im IT-Sicherheitsbereich, in Fragen der Energieeffizienz, bei Zertifizierungen und vielem mehr.



Nachhaltig, flexibel, praxistauglich



Markus Pflüger, Geschäftsführer der TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH: "Das wichtigste Asset für den TÜV AUSTRIA sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Verstehen von Anforderungen unserer Kunden und Partner, Antworten finden, effizient und effektiv zu sein - all das hat zur guten Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen 25 Jahren beigetragen. Mehr drin lautet unser Auftrag, für Kunden jenseits von standardisierten Normen erforderliche Lösungen umzusetzen. Der Prüfhaken des TÜV AUSTRIA ist unser Versprechen, gezielt und umgehend zu entlasten und weiter zu begleiten."



Industrie- und Handelskammer gratuliert TÜV AUSTRIA Deutschland



Christoph Nold, Leitender Geschäftsführer der IHK Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen, gratuliert TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH zum Firmenjubiläum: "25 Jahre erfolgreiches Wirtschaften sind eine lange Zeit und in immer schnelllebigeren Zeiten Beleg für Weitsicht, Flexibilität, Innovation und hohen wirtschaftlichen Sachverstand."



Digitalisierung und Vernetzung der Wirtschaft ist in Deutschland voll im Gange und Motor für Wachstum, Jobs und neue Geschäftsmodelle. Der digitale Wandel stellt Unternehmen aber auch vor eine Vielzahl an Herausforderungen. Stefan Haas, CEO der TÜV AUSTRIA Group: "Nur wenn Produkte, Dienstleistungen und Prozesse Sicherheit vermitteln, eröffnen sie auch Möglichkeiten für Wachstum - und damit Zukunftschancen. TÜV AUSTRIA in Deutschland sorgt mit nachhaltigen, flexiblen und vor allem praxistauglichen Lösungen dafür, dass Unternehmen, Institutionen und kommunale Einrichtungen alle Chancen im Wettbewerb nützen können."



Karrierechancen am Puls des Fortschritts



Als dynamisch wachsendes Unternehmen ist aber nicht nur für Kunden und Partner sprichwörtlich mehr drin, ergänzt Geschäftsführer Markus Pflüger: "TÜV AUSTRIA Deutschland eröffnet auch spannende Karriereperspektiven und vielseitige Möglichkeiten für Techniker_innen. Unser integriertes Portfolio an Industrielösungen und Weiterbildungsangeboten bietet langfristige Karriereperspektiven in unser international tätigen TÜV AUSTRIA Unternehmensgruppe."



TÜV AUSTRIA Group ist mit mehr als 2.000 Mitarbeiter_innen in über 20 Ländern internationaler, unabhängiger Dienstleister für integriertes Management von Sicherheit, Technik, Umwelt, Ressourcen, Qualität, Aus- und Weiterbildung, mit einem jährlichen Umsatz von 220 Millionen Euro. Der österreichische TÜV reinvestiert sämtliche Überschüsse in die Nachhaltige Verbesserung von Sicherheit und Qualität. http://ww.tuvaustria.com



