ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton angesichts einer Offerte für den US-Truckhersteller Navistar von 29,00 auf 27,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Beim genannten Preis von 35 Dollar je Aktie sei der Schritt wertsteigernd, schrieb Analyst Xingzhou Lu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Logik hinter dem Deal sei erkennbar. Hinsichtlich des Geschäftsausblicks für 2020 rechne er mit konservativen Zielen der VW-Tochter./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / 14:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TRAT0N7

