BERLIN (Dow Jones)--Der frühere brandenburgische CDU-Landesvorsitzende Ingo Senftleben hat die Haltung seiner Partei kritisiert, eine Zusammenarbeit mit AfD und Linker gleichermaßen auszuschließen. Die Linke mache in Ostdeutschland "eine pragmatischere Politik" als auf Bundesebene, betonte Senftleben im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. "Die Realität ist, dass Die Linke in Thüringen stärkste Kraft geworden ist und dass wir akzeptieren müssen, dass der Wählerwille auch unser Anspruch ist, diesen zu verstehen", sagte der CDU-Politiker.

Auf der kommunalen Ebene gibt es viele Beispiele für eine gemeinsame Politik der CDU mit Linken-Politikern. Auch habe die CDU vergangenes Jahr bei der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz am Ende gewonnen, weil die Linke im zweiten Wahlgang auf ihren Kandidaten verzichtet habe, erinnerte Senftleben. Zwar gebe es genügend geschichtliche Dinge aufzuarbeiten. "Aber es geht auch vor allen Dingen darum, was machen wir für morgen für die Menschen von heute, dass sie morgen vernünftig in diesem Land leben können".

February 11, 2020

