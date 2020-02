Kaufland bietet seinen Kunden in allen Filialen die Möglichkeit, ihre eigenen Behälter an die Frischetheke mitzubringen und somit Plastik einzusparen. Mit der Einführung eines neuen Frischetabletts hat das Unternehmen eine für alle Filialen praktikable Möglichkeit gefunden, Fleisch, Wurst oder Käse nicht in Folie zu verpacken, sondern direkt in die eigene Mehrwegdose der Kunden zu legen. "Der Kundenwunsch nach mehr Nachhaltigkeit steht für uns im Mittelpunkt", sagt Patrick Höhn, Geschäftsführer Frische. "Deshalb freuen wir uns, dass wir jetzt mit der Einführung des Frischetabletts in allen Filialen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...