Während der Möbelmarkt in Deutschland stagniert, wächst der Online-Möbelhandel zweistellig. Zuletzt konnten klassische Möbelhäuser gegenüber Online-Händlern aufholen. Doch Home24, Otto, Amazon und Co. rüsten kräftig auf.

Das neue Sofa aussuchen und kaufen - während man auf dem alten sitzt: Diese Praxis ist für die Mehrheit der Deutschen offenbar noch immer keine annehmbare Alternative zum Möbelhausbesuch. Der Online-Anteil am Möbelmarkt ist vergleichsweise gering. Je nachdem, welche Statistik man heranzieht, sind es rund acht Prozent (Bundesverband E-Commerce und Versandhandel) oder 17 Prozent (laut Beratungsunternehmen PWC). Zum Vergleich: Im Segment Unterhaltungselektronik etwa werden mehr als 30 Prozent aller Produkte übers Internet gekauft, auch Kleidung hat einen Online-Anteil von fast 28 Prozent. Doch dem Online-Vertrieb deswegen keine Aufmerksamkeit zu widmen, käme für Möbelhändler einem strategischen Bankrott gleich.

Denn der Möbelmarkt in Deutschland wächst derzeit nicht mehr - er verteilt sich nur anders. Laut dem "Branchenfokus Möbel", herausgegeben vom Kölner Institut für Handelsforschung und der BBE Handelsberatung, ist der Markt für Wohnmöbel im Jahr 2018 sogar um 1,3 Prozent gesunken auf 19,9 Milliarden Euro. Gestiegen ist allein der Online-Anteil: in den vergangenen fünf Jahren jährlich um durchschnittlich 16,6 Prozent. Und der Ausblick von IFH Köln und BBE ist eindeutig: bis zum Jahr 2023 wird sich der Umsatz der übers Netz bestellten Möbel auf 3,3 Milliarden Euro nahezu verdoppeln. "Online zu ignorieren hieße für die Marktteilnehmer, nicht mehr am Wachstum teilzuhaben", mahnen die Autoren von "Branchenfokus Möbel".

Den "Branchenfokus Möbel" Jahrgang 2020 veröffentlichen IFH Köln und BBE in den nächsten Tagen. "Die Grundtendenz ist ähnlich geblieben", sagt Uwe Krüger, Möbelhandelsexperte des IFH Köln. "Der Möbelmarkt hinkt ein bisschen hinterher, aber seit ein paar Jahren nähert man sich den Größenordnungen an, die andere Branchen schon haben."

Klassische Händler holen aufAuf diesem leicht schrumpfenden Gesamtmarkt konnten zuletzt eher die sogenannten Omni-Channel-Händler zulegen (wenngleich auch nicht alle); also klassische stationäre Möbelhändler, die ihren Vertrieb online erweiterten. Dazu zählen etwa Deutschlands Platzhirsch Ikea, der Möbel-Discounter Roller oder der Händler Segmüller. Diese Händler, sagt BBE-Vorstandsmitglied Sebastian Deppe, hätten den Vorteil eines hohen Bekanntheitsgrades - Segmüller, Roller, Ikea und Co. gibt es schließlich schon mehrere Jahrzehnte in Deutschland. Da sei es für viele Stammkunden logisch und konsequent, online zunächst auch beim bekannten Möbelhaus zu schauen.

Der Aufbau eines Online-Vertriebs kostet viel Geld und Personal - weshalb IFH Köln und BBE hier insbesondere die Großen der Branche im Vorteil sehen. "Weniger potent aufgestellte Möbelhändler können hier nicht mithalten, da eine wirksame, breit aufgestellte Online-Plattform, beispielsweise unter Verbandsregie, fehlt", schreiben die Autoren. "So werden die "Kleinen" zunehmend verdrängt, sei es durch Aufgabe oder Übernahme." Dazu passt die Meldung vom Sommer 2019, als der österreichische Möbelkonzern XXXLutz - die Nummer zwei in Deutschland mit einem hiesigen Umsatz von rund vier Milliarden Euro - eine Digitaloffensive bekanntgab: Der österreichische IT-Dienstleister Premedia baut für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...