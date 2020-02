=== 02:00 US/Ergebnis der Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur im Bundesstaat New Hampshire 06:50 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 4Q, Zaandam 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam 07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis, Amsterdam 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam 07:10 DE/Norma Group SE, Jahresergebnis, Maintal *** 07:30 DE/Jenoptik AG, Jahresergebnis, Jena *** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis, Paris 08:00 DE/Reallöhne 2019 (vorläufig) 09:00 EU/Europäisches Parlament, Plenartagung, u.a. Abstimmung über Entschließung zum Verhandlungsmandat über die künftige Beziehung mit Großbritannien, Straßburg *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, anschließend Tagung des Kabinettsausschusses "Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union", Berlin 10:00 DE/Ceconomy AG, HV, Düsseldorf 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV, München 10:00 LU/Stabilus SA, HV, Luxemburg *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), Jahres-PK, Berlin *** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember Eurozone PROGNOSE: -1,6% gg Vm/-2,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-1,5% gg Vj 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:30 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei der The Main Line Chamber Foundation, Malvern *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington 16:00 BE/Nato, Treffen der Verteidungsminister (bis 13.2.), ca 18:30 PK, Brüssel *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Jahresergebnis, Paris *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q, San Jose - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

