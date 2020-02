Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Markt für kostenpflichtige Streaming-Dienste für Serien und Filme legt weiter deutlich zu, so GfK in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: Von Oktober bis Dezember 2019 nutzten rund 24,0 Millionen deutschsprachige Konsumenten kostenpflichtige Streaming-Angebote wie Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484), Amazon Prime Video und Co. ...

