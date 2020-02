1,2 Punkte - so viel, oder besser gesagt so wenig, fehlte dem DAX zwischenzeitlich zu einem neuen Allzeithoch. Am Morgen kletterte der deutsche Leitindex schwungvoll bis auf 13.638,86 Punkte und verfehlte damit die bisherige Rekordmarke bei 13.640,06 Punkten nur knapp. Bis zum Mittag entfernt sich der DAX jedoch wieder etwas von seiner Bestmarke und notiert bei rund 13.600 Punkten etwa 0,8 Prozent im Plus. Aus der zweiten und dritten Börsenreihe und aus den USA gab es hingegen Grund zur Freude: ...

