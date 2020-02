Von Olivia Bugault

BARCELONA (Dow Jones)--Airbus kann in China die Produktion wieder aufnehmen. Wie der europäische Flugzeughersteller mitteilte, haben die chinesischen Behörden die Genehmigung erteilt, seine A320-Endmontage in Tianjin wieder in Betrieb zu nehmen. Wegen des Ausbruchs des Coronavirus waren viele Unternehmen in China gezwungen, ihre Geschäfte und Produktionsfabriken zu schließen.

Die Produktion an dem Standort könne nun schrittweise wieder erhöht werden, teilte der im MDAX gelistete Konzern mit. In dem Werk werden derzeit etwa sechs Flugzeuge pro Monat montiert.

Den weiteren Angaben zufolge bewertet Airbus die Situation kontinuierlich und überwacht potenzielle Folgewirkungen auf die Montage und die Auslieferung der Maschinen. Wo es notwendig erscheine, werde notfalls mit alternativen Plänen gegengesteuert, so Airbus.

Der Ausbruch des Coronavirus hat bisher mehr als 1.000 Menschenleben gefordert.

