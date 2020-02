Daimler senkt die Dividende. Schuld daran ist Ex-Chef Dieter Zetsche, der endlich einsehen sollte, dass nicht die Aktionäre für seine Fehler zahlen sollten - sondern er.

Das war es wohl für Dieter Zetsche bei Daimler. Denn spätestens nach der nun erfolgten Vorlage der Bilanz für das Jahr 2019 ist klar: Zetsche sollte im nächsten Jahr nicht wie geplant als Chef vom Aufsichtsrat zu dem Autobauer zurückkehren.

Ein Grund: Die Aktionäre sollen nur noch 90 Cent Dividende bekommen - im Vorjahr waren es noch 3,25 Euro. Schuld an dem Desaster ist Zetsche, der Daimler 13 Jahre lang führte und erst im Mai an Nachfolger Ola Källenius übergab. Denn die Dividende hängt an einer Gewinnkennzahl, ...

