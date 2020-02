STRASSBURG (dpa-AFX) - Die Geldpolitik kann aus Sicht der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht alle konjunkturellen Lasten schultern. Die Geldpolitik könne und sollte nicht hier allein maßgeblich sein, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Dienstag vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Damit dürfte Lagarde auf den zunehmend begrenzten Spielraum von Notenbanken anspielen, um auf konjunkturelle Schwächephasen zu reagieren. Die staatliche Ausgabenpolitik dürfte daher wichtiger werden.



Die Notenbanker seien sich bewusst, dass das derzeitige Niedrigzinsumfeld Auswirkungen auf die Einkünfte der Sparer, die Bewertungen am Aktienmarkt, das Risikoverhalten der Anleger und die Immobilienpreise habe. Dies sind alles Punkte, die von Kritikern der lockeren Geldpolitik stets genannt werden. "Wir beobachten mögliche negative Nebenwirkungen genau, um sicherzustellen, dass sie die positiven Auswirkungen unserer Maßnahmen auf Kreditbedingungen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und Lohneinkommen nicht überwiegen."



Erneut hob Lagarde die Notwendigkeit hervor, den Klimawandel auch in der Geldpolitik zu berücksichtigen. Der Klimawandel beeinflusse das Umfeld, in dem Zentralbanken agierten. Deshalb müsse die EZB Klimaeffekten zunehmend Aufmerksamkeit schenken./bgf/jkr/he

