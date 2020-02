Die Messe Augsburg und das Unternehmen Phaesun haben die Erlöse gespendeter Offgrid-Produkte an den Verein Archemed - Ärzte für Kinder in Not e.V. übergeben. Die Hersteller German Offgrid Power und Studer Innotec haben ebenso wie Phaesun Produkte gespendet und so zusammen mit dem Veranstalter des Off-Grid Sale, der Messe Augsburg, die Spende erwirtschaftet. Die Produkte haben die Unternehmen im vergangenen Jahr im Rahmen des Off-Grid Experts Workshops in Augsburg verkauft. "Wir freuen uns, dass ...

