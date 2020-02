NEW YORK (Dow Jones)--Nach neuen Rekordhochs für S&P-500 und Nasdaq-Composite am Vortag setzt sich am Dienstag die Rekordjagd an der Wall Street fort. Beide Indizes markieren gleich zur Handelseröffnung neue Rekordmarken. Zur guten Stimmung tragen Meldungen bei, wonach sich die Ausbreitung des Coronavirus in China verlangsamt, auch wenn mittlerweile über 1.000 Menschen an den Folgen gestorben sind. Marktteilnehmer schließen daraus, dass die zunächst vielfach skeptisch beurteilten Maßnahmen gegen eine Ausweitung Früchte zu tragen beginnen.

Der Dow-Jones-Index steigt um 0,3 Prozent auf 29.372 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um jeweils 0,5 Prozent zu. Daneben setzen die Akteure darauf, dass es zur Abfederung der negativen konjunkturellen Folgen nicht nur umfangreiche Stimuli seitens Pekings geben wird, sondern dass im Bedarfsfall auch die US-Notenbank Gewehr bei Fuß steht. Entsprechende Hoffnungen verstärkten sich mit Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, der sagte, die Probleme in China könnten auf die Weltwirtschaft überspringen.

T-Mobile US und Sprint im Blick

Auf Unternehmensseite steht die schon lange geplante Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint im Blick. Das zuständige Gericht hat am Dienstag grünes Licht gegeben, nachdem es bis zuletzt Bedenken mit Blick auf den Wettbewerb gab. Der T-Mobile-Kurs schießt darauf um 10,4 Prozent nach oben, die Sprint-Aktie explodiert geradezu um 71,5 Prozent. Im Schlepptau steigt Dish Network um 8,7 Prozent.

Die Aktie von Under Armour bricht um 16,7 Prozent ein, nachdem der Sportartikelhersteller mit roten Zahlen im Schlussquartal und einem schwachen Ausblick enttäuscht hat. "Anhaltende Herausforderungen in Bezug auf die Nachfrage und die Notwendigkeit, die Effizienz zu steigern", waren laut einer Erklärung von CEO Patrik Frisk für das Defizit verantwortlich.

Euro schwächelt erneut

Der Euro ist erstmals seit Anfang Oktober unter die Marke von 1,09 Dollar gefallen. "Ich sehe momentan nichts, was dem Euro helfen könnte", sagt Analyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Das Problem des Euro im Vergleich zu den "klassischen" Sicherer-Hafen-Währungen Yen und Franken sei, dass diese von globalen Risikophasen profitierten, der Euro aber nicht. Aktuell erholt sich die Gemeinschaftswährung wieder über die Marke von 1,09 Dollar. Das Pfund setzt seine jüngste Erholungsbewegung noch etwas fort.

Der Ölpreis profitiert von der wieder gestiegenen Konjunkturzuversicht. Nach dem Preisverfall im Gefolge der Coronaepidemie kommen wieder Käufer herein. Das Barrel der Sorte WTI gewinnt 1,8 Prozent auf 50,44 Dollar, Brent steigt um 2,2 Prozent auf 54,24 Dollar.

Der Preis für Gold tendiert kaum verändert bei 1.573 Dollar je Feinunze. Die Anleihenotierungen geben leicht nach. Die Zehnjahresrendite steigt um 0,9 Basispunkte auf 1,58 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.372,42 0,33 95,60 2,92 S&P-500 3.367,16 0,45 15,07 4,22 Nasdaq-Comp. 9.671,37 0,45 42,98 7,79 Nasdaq-100 9.557,59 0,43 40,75 9,44 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:29 Mo, 18:00 % YTD EUR/USD 1,0918 +0,04% 1,0910 1,0916 -2,7% EUR/JPY 119,87 +0,07% 119,89 119,82 -1,7% EUR/CHF 1,0672 +0,07% 1,0673 1,0673 -1,7% EUR/GBP 0,8424 -0,31% 0,8453 0,8449 -0,5% USD/JPY 109,80 +0,03% 109,89 109,77 +0,9% GBP/USD 1,2960 +0,35% 1,2907 1,2919 -2,2% USD/CNH (Offshore) 6,9664 -0,25% 6,9786 6,9862 0% Bitcoin BTC/USD 9.871,75 +0,35% 9.749,75 9.824,75 +36,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,40 49,57 +1,7% 0,83 -17,1% Brent/ICE 54,41 53,27 +2,1% 1,14 -16,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.572,46 1.571,90 +0,0% +0,56 +3,6% Silber (Spot) 17,71 17,80 -0,5% -0,09 -0,8% Platin (Spot) 968,60 964,25 +0,5% +4,35 +0,4% Kupfer-Future 2,58 2,55 +1,3% +0,03 -7,7% ===

