Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat vor "langen Personaldebatten" infolge des angekündigten Rückzugs von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer gewarnt, zugleich aber auch noch inhaltliche Entscheidungen der Partei als Voraussetzung für einen zur Partei passenden Kanzlerkandidaten verlangt.

"Wir sollten zügig eine Personallösung finden, wir sollten uns aber nicht durch irgendwelche Fahrpläne unter Druck setzen lassen", erklärte Brinkhaus vor einer Fraktionssitzung in Berlin. "Für uns als Fraktion besteht jetzt natürlich die Gefahr, dass wir uns elendig lange mit Personaldebatten beschäftigen." Die Koalition sei "sehr, sehr erfolgreich in der Sacharbeit, wenn wir uns jetzt wieder mit Personalfragen beschäftigen, ist das eine Sache, die nicht sonderlich hilfreich ist". Deshalb wolle die Fraktion "als Hort der Stabilität auch in unruhigen Zeiten weiter an der Sache arbeiten".

Die Partei müsse andererseits noch programmatische Entscheidungen treffen, für die sie sich "die Zeit nehmen" müsse. "Wir sollten die Frage, wer für uns 2021 kandidieren wird, auch daran festmachen, wie wir unser Profil dann auch entsprechend aufstellen, nämlich als Partei der Mitte", forderte er. "Die Partei muss zum Kandidaten passen und auch umgekehrt." Ein mögliches Vorziehen der bisher auf einem Parteitag im Dezember geplanten Entscheidung über die Kanzlerkandidatur ließ der Fraktionschef offen. "Das ist jetzt erst einmal der Plan", sagte er. "Wenn es sich unterwegs ändert - wir sind zwar konservativ, aber auch flexibel -, dann müssen wir einfach schauen, wo die Reise hingeht."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2020 10:00 ET (15:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.