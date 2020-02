Berlin (ots) - Mit dem LGBT+ Travel Segment ist die ITB Berlin Vordenker und präsentiert heute weltweit eines der größten Angebote auf einer Reisemesse. Daher richtet die ITB Berlin in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal den Global LGBT+ Leadership Summit aus, zu dem wir Sie herzlich einladen.Führende Experten aus dem Bereich Wirtschaft, Politik und Tourismus präsentieren und diskutieren über die unterschiedlichen Lebensbedingungen der LGBT+ Community weltweit. Darüber hinaus wird gezeigt welche Rolle der LGBT+ Tourismus hierbei spielt.- LET'S TALK ABOUT US: HOW TO SHAPE AND IMPACT DIFFERENT LGBT+LIVING CONDITIONS IN THE WORLD Zu Beginn lädt die Pink Pillow Berlin Collection zu ihrem traditionellen LGBT+ Frühstück in den CityCube.Das Italienische Fremdenverkehrsamt - ENIT lädt dann zu einem Lunchbuffet und zu einem Coffee Break am Nachmittag ein.Veranstaltungsablauf:09.00 - 10.30 Uhr: Einlass, Registrierung und Frühstück10.00 - 12.30 Uhr: Key Note US Botschafter Rick Grenell, Best Practice Expedia und Podiumsdiskussion12.30 - 13.30 Uhr: Italienisches Lunchbuffett13.30 - 15.00 Uhr: Break Out Sessions15.00 - 15.30 Uhr Coffee Break15.30 - 16.00 Uhr Conclusion16.00 - 18.00 Uhr Networking Reception im LGBT+ Travel Pavilion Halle 21b mit coolem Sound von DJ Dom Brown aus Chicago City Cube Berlin, Raum M1-M3, Level 3Das aktuelle Programm finden sie hier in der ITB Eventdatenbank.Anmeldung unter www.bit.ly/37gGt4Y (http://www.bit.ly/37gGt4Y)Alle Besucher, die über keine gültige Eintrittskarte für die ITB Berlin am Veranstaltungstag verfügen bekommen im Anschluss an die Veranstaltung eine kostenlose Eintrittskarte.Organisatorischer Hinweis:Wenn Sie noch keine Akkreditierung oder Zugangsberechtigung für die ITB Berlin vorlegen können, werden Sie gebeten, sich an einem Counter im Eingangsbereich CityCube zu registrieren. Nach Vorlage einer Visitenkarte oder eines Ausweisdokumentes erhalten Sie Ihr Ticket. Damit können Sie den LGBT+ Leadership Summit im CityCube, Raum M1-M3, kostenlos besuchen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China / ITB India:Julia SonnemannPR ManagerT: +49 30 3038-2269julia.sonnemann@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/4517823