SMA hat für Solarprojekte in der Türkei mit einem Gesamtvolumen von 100 MW Verträge mit der Tegnatia Enerji A.S unterzeichnet. Darunter sind Wechselrichter für den größten Photovoltaikpark der Türkei In der Türkei wächst der Energiebedarf rasant. Um ihn zu decken, setzt die türkische Regierung verstärkt auf kostengünstigen Solarstrom. Die installierte Solarleistung soll von heute rund 6 GW bis 2024 auf bis zu 10 GW anwachsen. Dazu werden auch Solarprojekte mit einem Gesamtvolumen von 100 MW beitragen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...