Noch im Februar soll die Neuregelung in Kraft treten. Sie sieht eine Verlängerung und Erhöhung des Umweltbonus um 25 bis 50 Prozent vor - abhängig vom Nettolistenpreis der Fahrzeuge.Bisher hat die Kaufprämie nicht den erhofften Schub für die Elektromobilität in Deutschland gebracht. Daher beschloss die Bundesregierung im vergangenen Jahr eine Verlängerung des Umweltbonus bis Ende 2025 und eine deutliche Anhebung der Förderung für Elektrofahrzeuge. Am Dienstag gab es dazu nun grünes Licht aus Brüssel. Die EU-Kommission habe mitgeteilt, dass sie keine Einwände gegen eine höhere finanzielle Förderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...