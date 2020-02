Im November 2019 legte Ryman Healthcare (WKN: 749279) seine aktuellen Halbjahreszahlen vor. Diese bescheinigen dem Gesundheitsdienstleister ein intaktes Wachstum. Im Zeitraum April bis September legte der Umsatz um 13,2 Prozent zu. Der ausgewiesene Gewinn kletterte um 11,1 Prozent, wobei der Gewinn aus der operativen Geschäftstätigkeit (in der Berichterstattung von Ryman: "Underlying Profit") um 6,2 Prozent stieg.. HIER erhalten Sie kostenfrei das 32-seitige Value Investing Kompendium!

Weil Ryman nicht mit Immobilien handelt und die im offiziellen Gewinn enthaltenen (nicht realisierten) Wertsteigerungen des Immobilienportfolios niemals realisieren wird, ist der Underlying Profit aus unserer Sicht viel aussagekräftiger. Wir sind mit dessen Entwicklung ebenso zufrieden, wie mit dem operativen Cashflow (+17,6 Prozent). Hohe Auslastung der Wohnanlagen besteht fort Die Auslastung der Wohnparks liegt weiterhin bei sehr hohen 97 Prozent. Kein Wettbewerber kommt an diese Auslastung heran. Dies bestätigt, dass Ryman mit seinem Dienstleistungsangebot die Bedürfnisse der älter werdenden Bevölkerung Neuseelands und Australiens optimal bedient. Betrachten wir die demografische Entwicklung, spricht vieles dafür, dass Ryman noch viele Jahre mit seinem Geschäftsmodell ins Schwarze treffen wird.



Für die Zukunft plant Ryman unter anderem auch, die Mobilitätsdienste für seine Bewohner auszubauen. Damit wird rechtzeitig vorgesorgt, um auch den Bedürfnisse späterer Generationen (künftiger Bewohner) nachkommen zu können.



In neue Wohn- und Pflegeeinrichtungen wird ebenfalls kräftig investiert. Aktuell befinden sich zehn neue Anlagen im Bau, zwölf weitere sind in der Planungsphase. In Neuseeland wird vor allem in den Hotspots Auckland, Wellington und Christchurch investiert. In Australien baut Ryman seine Präsenz vor allem in Melbourne aus.



Das Edmund Hillary Retirement Village bietet unabhängiges Wohnen, betreutes Wohnen in möblierten Apartments sowie das Beste aus Erholungsheim, Krankenhaus- und Demenzpflege.

