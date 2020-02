VIRUS/ROUNDUP: Zahl der Toten in China steigt auf über 1000PEKING - Das neuartige Coronavirus hat in China schon mehr als 1000 Menschen das Leben gekostet. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden fielen der Lungenkrankheit weitere 108 Menschen zum Opfer, womit bislang insgesamt 1016 Menschen in China an der Lungenkrankheit gestorben sind. Das teilte die Gesundheitskommission in Peking am Dienstag mit.ROUNDUP: Führende CDU-Politiker dringen auf Klarheit über PersonalfragenMAINZ - Nach der CSU dringen auch führende Landespolitiker der CDU auf eine zügige Klärung der Führungsfrage in der Bundespartei. Sie stellen sich damit gegen den Zeitplan von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die eine Klärung von Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz über mehrere Monate hinweg plant.US-Notenbankchef Powell: Geldpolitik angemessen - Coronavirus im BlickWASHINGTON - Die US-Notenbank Fed hält ihre Geldpolitik nach wie vor für angemessen, schaut aber genau auf die Entwicklung des von China ausgehenden Coronavirus. "Wir beobachten das Auftreten des Coronavirus genau, da es zu Verwerfungen in China führen könnte, die auf die restliche Weltwirtschaft überschwappen könnten", sagte Fed-Chef Jerome Powell am Dienstag während seines halbjährlichen Auftritts vor dem Repräsentantenhaus in Washington.EZB-Präsidentin Lagarde: Geldpolitik ist nicht alleine verantwortlichSTRASSBURG - Die Geldpolitik kann aus Sicht der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht alle konjunkturellen Lasten schultern. Die Geldpolitik könne und sollte nicht hier allein maßgeblich sein, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Dienstag vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Damit dürfte Lagarde auf den zunehmend begrenzten Spielraum von Notenbanken anspielen, um auf konjunkturelle Schwächephasen zu reagieren. Die staatliche Ausgabenpolitik dürfte daher wichtiger werden.ROUNDUP: Großstadt-Mieten steigen langsamer - Land legt nachBERLIN - Für Wohnungssuchende in den deutschen Großstädten gibt es Anzeichen, dass die Zeit stark steigender Mieten endet. Die Angebotsmieten stiegen 2019 bundesweit zwar mit 3,5 Prozent nur 0,3 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, wie aus dem Frühjahrsgutachten des Branchenverbands Zentraler Immobilien-Ausschuss (ZIA) hervorgeht. "Der zum Teil stürmische Anstieg scheint aber in einigen Städten aufzuhören", heißt es darin.Börsenboom treibt Fondsvermögen auf RekordhochFRANKFURT - Der Boom an den Börsen hat der deutschen Fondsbranche in Summe das beste Jahr ihrer Geschichte beschert. Ende 2019 verwalteten die Fondsgesellschaften den Rekordwert von fast 3,4 Billionen Euro. Das waren 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (2,95 Billionen Euro), wie der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Binnen zehn Jahren habe sich das Fondsvermögen fast verdoppelt.ROUNDUP/Brexit: EU umwirbt Großbritannien - und zeigt doch klare KanteSTRASSBURG - Die Europäische Union drängt Großbritannien nach dem Brexit zu einer engeren Partnerschaft als von London angekündigt. "Natürlich kann sich das Vereinigte Königreich mit weniger zufrieden geben", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag im Europaparlament in Straßburg. "Aber ich persönlich glaube, dass wir sehr viel ehrgeiziger sein sollten."Kreise: EZB will bis Sommer über Inflationsziel entscheidenFRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) will laut informierten Kreisen relativ zügig über die Notwendigkeit eines neuen Inflationsziels entscheiden. Im Rahmen einer breitangelegten Strategieüberprüfung könnte schon im Sommer eine Entscheidung fallen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf namentlich nicht genannte Vertreter der Eurozone. Insgesamt seien innerhalb der Notenbank acht Arbeitsgruppen zur Entwicklung der neuen Strategie geplant, wobei sich eine Arbeitsgruppe um das Inflationsziel kümmern solle.Großbritannien: Industrieproduktion schwächer als erwartetLONDON - In Großbritannien ist die Industrieproduktion im Dezember überraschend schwach gestiegen. Die Produktion habe um 0,1 Prozent zum Vormonat zugelegt, teilte das Statistikamt ONS am Dienstag in London mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Im November war die Fertigung um revidiert 1,1 (zunächst 1,2) Prozent gesunken.Britische Wirtschaft stagniert am JahresendeLONDON - Die britische Wirtschaft hat das vergangene Jahr mit einer wirtschaftlichen Stagnation beendet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag im vierten Quartal auf dem Niveau des Vorquartals, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten mit dieser Entwicklung gerechnet. Allerdings fiel das dritte Quartal besser aus als bisher bekannt. Nach neuen Zahlen ergibt sich ein Wachstum um 0,5 Prozent anstatt 0,4 Prozent.Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst./bgf