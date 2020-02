Die Behörde für kulturelle Angelegenheiten der japanischen Regierung veranstaltet eine neue Initiative namens "Japanese cultural media arts dissemination initiative in airports and other institutions" (Japanische Initiative zur Verbreitung kultureller Medienkunst auf Flughäfen und in anderen Einrichtungen) für einreisende Touristen.

Artwork 1 intangible film (Photo: Business Wire)

Ausstellungsübersicht am Haneda Airport

Datum und Uhrzeit: 11:00 bis 20:00 Uhr, Samstag, 1. Februar bis Freitag, 7. Februar, zweites Jahr von Reiwa (2020) (Letzter Einlass ist um 19:30 Uhr)

Ort: Haneda Airport (Ota-ku, Tokio) Internationales Terminal 4F TIAT Sky Hall

Inhalt: Eine einwöchige Konzeptausstellung, um eine in digitaler Kunst gefangene Welt zu erleben, die die ewige Geschichte von "Raum und Zeit von 1.000 Sekunden Stille" darstellt.

Offizielle Website: https://jmadm.jp/en/

Der Flughafen Haneda hat in der 4F TIAT Sky Hall seines internationalen Terminals das "Japan Media Arts Distributed Museum ETERNAL"* ausgestellt. Diese Installation verband Inspiration von wichtigen japanischen Kulturgütern nicht nur mit traditionellen Schöpfungsmethoden und Modernität, sondern auch mit dem wichtigsten Faktor bei der Kulturbildung, dem Konzept der Zeit, in Form einer einwöchigen Konzeptausstellung, um eine in digitaler Kunst gefangene Welt zu erleben, die die ewige Geschichte von "Raum und Zeit von 1.000 Sekunden Stille" darstellt. Die Seele schaut der Hoffnung entgegen.

Das Konzept der Zeit, das durch den Flughafen fließt, während Menschen und Kultur ohne Pause kommen und gehen, könnte Inspiration selbst genannt werden Inspiration, um die innere Vision eines Menschen zu spüren. Diese Ausstellung lud die Besucher mit vier digitalen Kunstwerken in die Welt von "Raum und Zeit von 1.000 Sekunden Stille" ein.

*Als Referenz: Harmonie (mit anderen auskommen), Respekt (andere ehren), Reinheit (den eigenen Geist reinigen) und Ruhe (niemals erregt sein) sind die vier Grundelemente der japanischen Teezeremonie.

Die Behörde für kulturelle Angelegenheiten beherbergt das "Japan Media Arts Distributed Museum", das im Rahmen eines neuen Projekts namens "Japanese cultural media arts dissemination initiative in airports and other institutions" ("Japanische Initiative zur Verbreitung kultureller Medienkunst auf Flughäfen und anderen Institutionen") an 10 japanischen Flughäfen, zu sehen sein wird.

Die in dieser Ausstellung präsentierten Künstler und Gestalter erfassen die kulturellen Ressourcen, die aus verschiedenen lokalen Kulturen stammen, in neuen Perspektiven an Orten wie Flughäfen, die als Tore zu diesen Regionen dienen. Indem wir die Medienkunstwerke präsentieren, laden wir die Besucher dazu ein, auf ihren Reisen den wahren Geist dieser Kulturen zu entdecken.

Zusammenfassung der Ausstellung am Flughafen Haneda

Kunstwerk 1: "Immaterieller Film"

Thema: Kulturstätte

Motiv: Fushimi Inari-Taisha-Schrein Tausend Torii (Kyoto)

Beschreibung

Tausend Torii (Senbon Torii) befindet sich auf dem Gelände des Fushimi Inari-Taisha-Schreins (Kyoto), einem wichtigen japanischen Kulturgut. Es gibt unzählige Torii-Tore, die in einer Reihe angeordnet sind, und es ist eine künstliche Struktur und ein Raum mit der Funktion eines Durchgangs. Das Torii-Tor dient als Zeichen und Tor für den Eintritt in die Kulturstätte. Warum betreten Menschen die Tore? Dies ist eine Installation, die sich auf Senbon Torii konzentriert, den Betrachter mit Kopfhörern erlebt. Im immateriellen Film, der das Innere und Äußere des Tors definiert, schweben Strukturen, die durch unzählige Laserstrahlen gebildet werden. Der Betrachter kann das Verhalten der Struktur sowohl innerhalb als auch außerhalb der Struktur visuell und akustisch erfassen. Eine immaterielle Struktur, wie ein im Raum schwebender Geist, konfrontiert den Betrachter ruhig und hüllt ihn ein.

Künstler:

FUJIMOTO Shohei

Ansässig in Tokio. Nach seinem Abschluss am Institute of Advanced Media Arts and Sciences (IAMAS) wechselte er zur Abteilung für Informationsdesign der Tama Art University und verwendet Technologie zur Erstellung von Installationen. Er erforscht die Beziehung zwischen Lebewesen und leblosen Objekten durch diese Strukturen und Verhaltensweisen und hat sowohl national als auch international ausgestellt.

KUNIMOTO Ray

Geboren in New York und lebt in Brooklyn. Absolvierte die Keio University mit einem Bachelor of Arts in Aesthetics and Science of Arts. Er komponiert Musik und Soundprogrammierung für Installationsarbeiten, die in Museen auf der ganzen Welt ausgestellt werden, und schafft Kunstwerke mit einem von ihm entwickelten Original-Lautsprechersystem sowie neuen musikalischen Erfahrungen, die sich auch mit akustischer Gestaltung in Räumen befassen.

Kunstwerk 2: "Fragmente (Flughafenversion)"

Thema: Japanische mittelalterliche Literatur, Aufsätze

Motiv: Hojoki, Kawai-Jinja-Schrein (Kyoto)*

Beschreibung

"Der Flussstrom hört nie auf, und doch bleibt das Wasser nie gleich. Schaum schwimmt auf der Oberfläche, verteilt sich, formt sich erneut und ist nie lange sichtbar. So ist es auch mit dem Menschen und all ihren Wohnorten hier auf der Erde."

Der Kalligraph KINOSHITA Mariko nahm diese Passage von Kamo no Chomeis Hojoki und verwandelte sie in ein Kunstwerk der Moderne, der Filmemacher YAMAMOTO Synichi gab ihr eine Zeitachse und der Musiker Corey Fuller fügte Klänge hinzu, die aus den Worten von Hojoki rekonstruiert wurden. Der Kawai-Jinja-Schrein, ein Ort, der stark mit Kamo no Chomei verwandt ist, diente auch als Inspiration für dieses Stück. Von KINOSHITA Marikos kalligraphischen Konzepten von Himmel und Kausalität über Corey Fullers reichhaltige, umgebende, verwobene Stille bis hin zu YAMAMOTO Synichis Metaperspektive des Blicks auf eine Landschaft hebt diese Zusammenarbeit die Weltsicht jedes Künstlers hervor, die sich mit Hojoki überschneidet. Das Thema ist Universalität inmitten einer sich ständig verändernden Sichtweise.

*Als Referenz: Der Kawai-Jinja-Schrein ist ein Nebenschrein des Shimogamo-Jinjya-Schreins (Kyoto), der zum Weltkulturerbe gehört.

Künstler:

YAMAMOTO Synichi

Media Artist, Filmmaker, und Executive Creative Director von Omnibus Japan. Beteiligt an zahlreichen Filmen mit digitalen Geräten, Filmen, Installationen und vielem mehr, produziert er viele Corporate Motion Logos und Branding-Visuals, veröffentlicht aber auch als Künstler Raumprojektionen, die nicht an bestehende Videoplattformen gebunden sind, zu den Themen wissenschaftliche Daten und philosophische Visualisierung, Zeit und Raum. Er entwirft Zeitachsen als Erweiterung des konstruktivistischen Designs. Er verwendet aber auch Videoproduktionsmethoden, um zufällige Desktop-Ergebnisse zu manipulieren und wechselt zu Videokunst, experimentellem Video, Medienkunst, Clubmusik, Electronica, Ambient, TV-Programmen, Werbung, wissenschaftlicher Visualisierung, immersiven und generativen Medien. Sein Vollkuppelkunstwerk "Noesis", das bei MUTEK.JP im National Museum of Emerging Science and Innovation uraufgeführt wurde, wurde auch in Kanada, Mexiko, Belgien, Saudi-Arabien und anderen Ländern gezeigt.

KINOSHITA Mariko

Kalligraph und Lehrbeauftragter an der School of Human Science and Environment der University of Hyogo. In Anlehnung an diese alte ostasiatische traditionelle Kultur ist sie auf chinesische Schriftzeichen spezialisiert (unterteilt in Siegel-, Schreib-, Kursiv-, Semikursiv- und gedruckte Schriftzeichen), arbeitet jedoch auch mit einem harmonisierten Stil chinesischer und japanischer Schriftzeichen und nutzt dabei ihre weibliche Sensibilität. Ihre Titelbeschriftung umfasst die 64. Shosoin-Ausstellung (2012), den Film "Ask Rikyu" (2013) und NHKs "Nippon Premium" (2015). Sie hat auch live vor 50.000 Zuschauern bei einem Auftakt der Major League und in jüngerer Zeit bei Kalligraphie-Installationen gezeichnet. Sie koordiniert verschiedene traditionelle japanische Kulturprojekte und schreibt Aufsätze. In der ersten Hälfte des Jahres 2020 wird sie anlässlich des 1.300. Jahrestages der Nihon Shoki-Chroniken eine weitere Live-Zeichnung und den Schriftzug für ein Sake-Projekt eines berühmten westlichen Spirituosenherstellers (der hauptsächlich in Übersee ausgestellt werden soll) anfertigen.

Corey Fuller

In den USA geboren, in Japan aufgewachsen. Derzeit in Tokio ansässig. Musiker, Sounddesigner, Ingenieur, Filmemacher und Fotograf. Seit er 2009 sein erstes Soloalbum "Seas Between" ("Dragon's Eye" in den USA) veröffentlichte, hat er über das langjährige New Yorker Label 12k Alben unter seinem Namen ILLUHA und OHIO veröffentlicht. Er tourte durch Europa, Nordamerika, Japan und andere Teile der Welt und veröffentlichte Arbeiten mit Künstlern wie SAKAMOTO Ryuichi, Taylor Deupree und Stephan Mathieu.

Im Februar 2019 veröffentlichte er ein neues Soloalbum, "Break" über 12k. Fuller, auch der Nachkomme von Buckminster Fuller, hat in unterschiedlichsten Disziplinen zusammengearbeitet und neben seinen Alben auch öffentliche Kunstwerke und Ambient-Stücke (Raummusik) geschaffen. Sein nicht kategorisierbares Tätigkeitsfeld erweitert er weiter um Themen wie "Natur und Technik" und "Stille in der Stadt".

Kunstwerk 3: "Stille"

Thema: Zen, Zazen, meditative Kunst-Teestube

Motiv: Kenjinjis Nebentempel Ryosokuin (Kyoto)

Beschreibung

Dieses Stück mit Zen-Thema, das durch die Zusammenarbeit mit ITO Toryo, dem stellvertretenden Oberpriester des Kenjinji-Nebentempels Ryosokuin in Kyoto, möglich wurde, zeigt einen Teil der Zen-Weltansicht durch dreidimensionale photogrammetrische Daten, minimalistischen Pointillismus und eine wellige Klanglandschaft. Die erzeugten Bilder sind eine Interaktion von Umgebung und Video, die die Umweltinformationen des Ausstellungsraums in Echtzeit widerspiegeln, so dass wie die Blätter im Schreingarten, die im Wind rascheln, eine Synchronität zwischen der virtuellen Landschaft und der Umgebung des Betrachters besteht. Darüber hinaus bewegt sich die Klanglandschaft, aus der sich der Raum zusammensetzt, von links nach rechts, von hoch nach tief, mit Obertönen und Lücken, die neue Geräusche erzeugen, um wahrgenommen zu werden. Unhörbar oder nur in der Stille zu entdecken, durchdringt dieser eindringliche digitale Ausdruck von ITO Toryos Zen den Betrachter.

Künstler:

THINK AND SENSE

In einer sich immer weiter diversifizierenden Gesellschaft nutzt diese technologische Kreativfirma die Technologie als Grundlage für vielfältige Ansätze bei der Konstruktion von Frameworks und der Entwicklung von Lösungen und scheut die soziale Umsetzung nicht.

OHNO Tetsuji Intercity-Express

Intercity-Express ist ein audiovisuelles Projekt des in Tokio lebenden Künstlers OHNO Tetsuji. OHNO begann Mitte der 90er Jahre als DJ zu arbeiten und produzierte um die Jahrtausendwende seine eigenen Werke. Neben seinen audiovisuellen Auftritten wie "Triggering" (2014) arbeitet er als Musikkomponist und Produzent für Werbespots. Während seiner Reise als Musiker hat er viele verschiedene Stile und Genres aufgenommen, von House über Techno bis hin zu Noise und Electronica, synchronisiert mit generativem Design und visuellen Farbmustern. Der eigene Sound von Intercity-Express ist eine Synästhesie all dieser unterschiedlichen Einflüsse. Jüngste Aufführungen und Ausstellungen umfassen MUTEK Montréal, MUTEK Mexico, MUTEK Barcelona, MUTEK.JP, das Scopitone Festival in Frankreich, das Sunscape Festival in Malta, FILE in Brasilien, LPM in Italien und den Niederlanden, ein HPL Media Street Event in Russland und das Shinjuku Creator's Fest in Tokio.

Kunstwerk 4: "Moment in der Komposition"

Thema: Tradition, Familienwappen, Kreis, Schönheit der Natur

Motiv: Nihonbashi (Chuo-ku, Tokio), ausgewogene Schönheit des kreisförmigen Giraffenkamms, natürliche Formen

Beschreibung

Dieses Video-Kunstwerk ist eine digitale Anwendung der Medienkünstlerin SEGA Seiichi aus der Edo-Zeit, in der die Künstler HATOBA Shoryu und HATOBA Yohji perfekte Kreise überlappen. Es ist inspiriert von einem Kunstwerk*, das eine Statue einer geflügelten Giraffe (ein göttliches Tier) zeigt, ein Symbol für Glück und Wohlstand im Nihonbashi-Viertel von Tokio, und mit den Umgebungsgeräuschen des Klangkünstlers Kyoka in Verbindung gebracht wird, genau in dem Moment, in dem die Schönheit auftaucht. Kyokas Geräusche dehnen sich immer weiter nach außen aus wie Wellen aus verschiedenen Winkeln auf der Oberfläche eines Kompasses, das Stereobild dreidimensionaler Kreise und Wellen, die durch den Raum fließen. Es zeigt Kyokas jahrelange Forschung zum phasenbasierten Ansatz für die Erstellung von 3D-Stereobildern. Dieses Kunstwerk vermittelt die Schönheit und Harmonie in der einfachen und doch kraftvollen Kombination. Eine Kombination von großen und kleinen Kreisen sowie, wenn sie mit Wellen und Terrain überlagert sind, die Zufälligkeit symbolisieren, die in natürlichen Mustern verborgene Mathematik.

*Als Referenz: Das Giraffenwappen, das die Giraffenstatue von Nihonbashi darstellt, ein wichtiges Kulturgut, wurde auf der "NIHONBASHI MEGURU FES" in Nihonbashi, einem Ort, an dem die Kultur ihren Ursprung hat, geschaffen. Die geflügelte Giraffe symbolisiert Japans Straßennetz, das in Nihonbashi beginnt und über das ganze Land "fliegt".

Künstler:

SEGA Seiichi (Visuell)

Creative Technologist und Media Artist bei Omnibus Japan. Er hat zahlreiche Videokunstwerke geschaffen, die High-End-CG mit generativen und physikalischen Simulationen als nicht fotorealistischem, abstraktem Ausdrucksansatz entwickeln und implementieren. In den letzten Jahren produzierte er TV-Credits und Corporate Branding, veröffentlichte im Inland Kunstwerke als Künstler und trat live auf. Mit einer Technik, die Konzepte und Algorithmen vereint, produziert er Videos mit einer Vielzahl von Geräten wie stereoskopischen, sphärischen und kubischen Displays. 2017 veröffentlichte er auf dem Shinjuku Creator's Festa ein öffentliches Kunstwerk mit dem Titel "Immense Adern", in dem sich ein Globus kontinuierlich konzeptuell transformierte. Er zeigte auch eine räumliche Installation, "Zusätzliche Dimensionen", zum Thema von Ereignissen oder Phänomenen, die an derselben Stelle auf der Zeitachse existieren. Auf der MUTEK.JP 2018 nahm er an dem stereoskopischen Kunstwerk "Noesis" teil, das abstrakte oder wissenschaftliche Konzepte visualisierte.

Kyoka (Audio)

Erste weibliche Solokünstlerin unter Raster-Noton, eines der weltweit führenden Labels für experimentelle und elektronische Musik. Derzeit arbeitet sie bei Raster-Media, einer Multimedia-Organisation mit Sitz in Chemnitz und Berlin. Sie ist in Berlin und Tokio aktiv und begeistert die Welt mit ihrem einzigartigen musikalischen Ausdruck. Mit Frequenzen vermittelt sie Menschen aller Generationen unerwartete, mehrdimensionale Empfindungen aus Kunst, Wissenschaft, Physik und allen anderen Genres. Seit 2007 lebt und komponiert sie in Los Angeles mit improvisierten Live-Acts. Von 2008 bis 2010 veröffentlichte sie jedes Jahr eine EP in ihrer Reihe "ufunfunfufu" unter dem deutschen Label Onpa))))). Ab 2012 veröffentlichte sie im Abstand von zwei Jahren "iSH", "IS (Issuperpowered)" und "SH". Ihre Live-Auftritte wurden in Japan und in Übersee hoch gelobt, und 2016 begeisterte ihr Auftritt im Berghain, dem größten Club der Welt, die Zuhörer und galt als bester Act. Von 2017 bis 2018 wurde sie von einer spanischen Provinzregierung und der EU eingeladen, sich in einem Kunsttechnologiezentrum aufzuhalten und sich der Schaffung von Installationen zu widmen. Sie arbeitete auch an Werbespots für Apple (global), ABC-Mart, ORBIS und andere.

HATOBA Shoryu (Familienwappen)

Kyogen-Familienwappenkünstler der dritten Generation. Geboren im Jahr 1956. Während seiner Tätigkeit als Handmaler von Wappen auf Kimono interessierte er sich zunehmend für die Weitergabe von Techniken zur Herstellung von Familienwappen in einer neuen Ausdrucksform und begann im Alter von 50 Jahren mit der Produktion von Wappengrafiken. Sein erster Ausflug in die digitale Welt war "MON-MANDALA" und erweiterte sein Spektrum vom Design zur Kunst. Heute ist er einer der wenigen Handwerker, der die Wappentechnik der Edo-Zeit kombiniert, um nur perfekte Kreise und gerade Linien mit digitaler Arbeit zu zeichnen. Seine Aktivitäten sind vielfältig. Er erschien und arbeitete in der NHK Bildungssendung Design-AH "Mon".

HATOBA Yohji (Familienwappen)

Wappenkünstler, der im Jahr 1983 geboren wurde. Aufgewachsen in einer Umgebung von Wappenbau, wegen der Arbeit seines Vaters Shoryu. Im Jahr 2010 wurde er durch die Einrichtung eines neuen Workshops für das Potenzial des Designs sensibilisiert, und er lernte selbst Adobe Illustrator und Photoshop. In ständiger Nähe zu Familienwappen aufgewachsen zu sein, die ein Paradebeispiel für Design sind und das Studium der Kalligraphie ab dem achten Lebensjahr, das die Förderung des Gleichgewichtssinns bildet sind die Grundlage seiner aktuellen Designarbeit. Durch seine Ausbildung zum Wappenbauer bei seinem Vater vermittelt er nun seine Anziehungskraft auf Japan und die Welt.

Kreative Produktion: MUTEK.JP

MUTEK wurde im Jahr 2000 in Montreal, Kanada, gegründet und ist eine international renommierte Kunst- und Kulturorganisation, die digitale Kreativität, elektronische Musik und audiovisuelle Kunst entwickelt, die Entdeckung und Ausbildung talentierter Menschen unterstützt und sich für die Verbreitung von Kunst und Kultur einsetzt. Basierend auf dem Konzept, stets die Schaffung neuer Ideen und Inhalte zu unterstützen, hat MUTEK eine kreative Plattform geschaffen, die einen Ort für freien, experimentellen Ausdruck für die Welt bietet. Bisher wurden in sieben Ländern große internationale Festivals veranstaltet: Montreal, Mexiko-Stadt, Barcelona, Buenos Aires, San Francisco, Dubai und Tokio. MUTEK.JP hat die MUTEK Japan Association 2016 als erstes Land in Asien ins Leben gerufen, um die Entwicklung digitaler Kreativität zu fördern und einen Ort zu schaffen, an dem Teilnehmer und Künstler nicht nur in Japan, sondern auf der ganzen Welt miteinander interagieren und zusammenarbeiten können. Durch die Unterstützung der Entdeckung und Ausbildung von Talenten, die Verknüpfung mit Kunst- und Kulturinstitutionen und die Nutzung des globalen Netzwerks von MUTEK werden die Künste aus Tokio mit dem Rest der Welt geteilt.

Ausstellungsdetails des Flughafens Haneda

Datum und Uhrzeit: 11:00 bis 20:00 Uhr, Samstag, 1. Februar bis Freitag, 7. Februar, zweites Jahr von Reiwa (2020) (Letzter Einlass ist um 19:30 Uhr)

Ort: Haneda Airport (Ota-ku, Tokio), Internationales Terminal 4F TIAT Sky Hall

Eintritt: Gratis

Künstler: FUJIMOTO Shohei, KUNIMOTO Ray, YAMAMOTO Synichi, KINOSHITA Mariko, Corey Fuller, THINK AND SENSE, OHNO Tetsuji Intercity-Express, SEGA Seiichi, Kyoka, HATOBA Shoryu, HATOBA Yohji

Kreative Produktion: MUTEK.JP

Träger: Tokyo International Air Terminal Corporation

Veranstalter: Agentur für kulturelle Angelegenheiten, Regierung von Japan "Japanische Initiative zur Verbreitung kultureller Medienkunst auf Flughäfen und anderen Institutionen im ersten Reiwa-Jahr"

