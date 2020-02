PTW lanciert einen neuen Firmenstandort in Bengaluru, um den Anforderungen seiner Klienten gerecht zu werden, die Lebensqualität seiner Mitarbeiter*innen zu erhöhen und dem steigenden Technologiebedarf zu entsprechen

PTW, der branchenführende Anbieter von ausgelagerten Dienstleistungen im Bereich Videospiele und Technologie, hat heute die Eröffnung eines neuen Flaggschiff-Studios in Bengaluru, Indien verkündet. PTW ist seit vielen Jahren als Branchenführer am Markt etabliert und zeichnet sich durch ein breitgefächertes Portfolio aus, das zahlreiche Top-Unternehmen aus diversen Industriezweigen umfasst.

PTW opens the new India flagship studio in Bangalore. From left: Sijo Jose, Regional President, North America and India; Deborah Kirkham, CEO; and Kasturi Rangan, Chief Product Officer. (Photo: Business Wire)

"Unseren ersten Standort in Indien haben wir vor acht Jahren gegründet. Seither sind unsere Anforderungen erheblich gestiegen. Mit der Eröffnung unseres neuen Unternehmensstandorts sind wir in der Lage, der Nachfrage am Markt besser zu entsprechen", erklärte Deborah Kirkham, CEO von PTW. "Der Impuls für die Eröffnung dieses neuen Unternehmenssitzes kam aus drei Richtungen: Zunächst ist eine Expansion erforderlich, um den wachsenden Anforderungen unserer Klienten gerecht zu werden. Als zweiter Punkt liegt uns das Wohlergehen unserer Mitarbeiter*innen am Herzen, denen wir einen schönen Arbeitsplatz bieten möchten, der unsere Markenästhetik widerspiegelt. Abschließend bedeutet der neue Standort eine Aufrüstung unserer technologischen Infrastruktur ohne daraus resultierender Zeitverzögerung für unsere Klienten."

Sijo Jose, der kürzlich zum Präsidenten für Nordamerika und Indien befördert wurde, ergänzte: "PTW hat zuerst den Menschen im Blick; unsere Teams haben für uns oberste Priorität. Wir nutzen unseren aktuellen Standort seit fünf Jahren in dieser Zeit hat sich der Markt in Indien rasant verändert. Unser Hauptanliegen besteht darin, für unsere Klienten die Rahmenbedingungen zu schaffen, ihren sich stetig wandelnden Ansprüchen gerecht zu werden. Gleichzeitig möchten wir auf unseren Status als Branchenführer in unseren Industriezweigen aufbauen. Die neue Standorteröffnung macht es uns möglich, unsere Markenästhetik besser in unser Flaggschiff in Bengaluru zu integrieren. Wir schätzen unsere positive und inklusive Unternehmenskultur und sind stolz auf die neue Umgebung, die wir für unsere Teams erschaffen."

Bei Bengaluru handelt es sich um PTWs Flaggschiff-Standort in Indien, der Teams aus den Bereichen Kundenerlebnis und Quality Assurance beherbergt. Der Standort in Bengaluru nahm seinen Betrieb 2001 als Teil des Schirms aus e4e-Unternehmen auf und wurde im Zuge der Übernahme von e4e durch PTW im Jahr 2012 zu einem Teil von PTWs wachsender globaler Präsenz. Seitdem hat der Standort rasantes Wachstum zu verzeichnen und weitet sich nun auf mehr als 500 Arbeitsplätze aus.

"Wir sind stolz darauf, ein Teil der Gaming-Community in Indien zu sein. Die Stärkung der Spieler*innen dieser Gemeinschaft steht im Zentrum unseres Unternehmensleitbilds", sagte Kirkham. "Die Ausweitung auf einen neuen Standort in Bengaluru ermöglicht es uns nicht nur, mit den Anforderungen unserer Klienten zu wachsen wir sind auch stolz, neue Beschäftigungsmöglichkeiten und Wirtschaftstätigkeit überall in Bengaluru zu schaffen."

PTW ist ein branchenführender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Videospiele, digitale Unterhaltung und interaktive Medien mit weltweit 16 Büros in 10 Ländern. Unsere Dienstleistungen umfassen Quality Assurance, Lokalisierung, Kundenerlebnis, Engineering und Entwicklung sowie Audio-Produktion. PTW bietet 25 Jahre Erfahrung und die Infrastruktur, um individuell zugeschnittene Unterstützung für Projekte und Kunden jeder Größe anzubieten.

PTW, bestehend aus globalen Tochtergesellschaften, ist eine im Vereinigten Königreich ansässige Holdinggesellschaft, die 2016 unter der Leitung von Poletowin Pitcrew Holdings, Inc. ins Leben gerufen wurde, welche im ersten Abschnitt der Tokioter Börse unter der Nummer 3657 notiert ist. POLE TO WIN ist eine in Japan und anderen Ländern eingetragene Marke von Pole To Win Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ptw.com/

*Pole To Win International heißt nun "PTW".

