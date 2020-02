Daimler-Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht über den Sparkurs und seine Folgen, den alten und den neuen Daimler-Chef und die chinesischen Großaktionäre.

WirtschaftsWoche: Herr Brecht, Ihr Vorstandschef Ola Källenius will das Sparprogramm ausweiten und weitaus mehr Stellen streichen als bisher bekannt, angeblich 15.000 statt 10.000. Was denken Sie darüber?Michael Brecht: Ich sage es gerne noch einmal: Wir führen keine Diskussion über Köpfe und wir haben erst recht keine feste Abbauzahl vereinbart. Viel wichtiger ist, dass wir eine inhaltliche Diskussion über die Verbesserung unserer Prozesse und Abläufe führen. Erst dann reden wir über Stellen. Klar ist, dass wir für alle Beschäftigten faire und soziale Lösungen finden und niemand Angebote annehmen muss.

Vor kurzem kam die dritte Gewinnwarnung unter Källenius, der erst seit Mai im Amt ist. Hat auch so etwas Einfluss auf das Sparprogramm?Ich will es mal so sagen: Wir müssen überhaupt erstmal Ideen entwickeln, wie man das Einsparziel von 1,4 Milliarden Euro erreicht, das Herr Källenius zuerst genannt hat.Wären denn bereits die zuerst genannten 1,4 Milliarden Euro viel Geld?Das ist sehr viel Geld. Und wir brauchen umsetzbare Ideen, wie dieses Geld gespart werden kann.

Soll die Summe pro Jahr gespart werden oder einmalig? Es soll so laufen, dass wir ab dem Jahr 2023 jährlich 1,4 Milliarden Euro einsparen. Jetzt müssen wir schauen, wie. Wir müssen ja nicht nur Zahlen verkünden, sondern auch Abläufe verändern. Denn bleibt das Arbeitsvolumen gleich, werden die restlichen Mitarbeiter so unter Druck gesetzt, dass uns irgendwann das System um die Ohren fliegt. Von daher muss jetzt überhaupt erstmal die Debatte stattfinden: Wo kann ich was reduzieren? Wie kann ich das gestalten? Bisher gibt es nur die Ansage einer Zahl, aber noch keine Idee, wie wir das umsetzen. Das ist jetzt die Aufgabe des Managements.

Die erste Idee ist es oft, Leiharbeiter herauszunehmen. Sie haben noch 2000 bei Daimler, die da infrage kommen...Natürlich ist das eine der Maßnahmen, die das Unternehmen ziehen möchte. Aber dann muss es auch sagen: Was fällt weg, wenn jemand geht? Denn die Menschen machen ja etwas. Wenn ich sie rausnehme, müssen irgendwo Aufgaben wegfallen. Darüber müssen wir diskutieren.

Sind die Verhandlungen noch konstruktiv oder knirscht es schon?Oh, das knirscht schon. Ich habe keinen Spaß, solche Themen zu verhandeln. Und da gibt es schon Verhandlungen, die richtig hitzig und heftig sind. Trotzdem haben wir als Betriebsrat auch die Pflicht, über die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens nachzudenken. Nur nein zu sagen ist keine Alternative. Daher bringen wir auch Vorschläge ein.Was zum Beispiel?Etwa zur Frage des tariflichen Zusatzgeldes, was man in bestimmten Bereichen wie Schichtarbeit bereits in Freizeit statt Geld wandeln kann. Das konnten wir jetzt für indirekte Bereiche, also die Verwaltungsfunktionen, öffnen. Denn diese 1,4 Milliarden Euro sollen ja nicht in der Produktion gespart werden, sondern im Verwaltungsbereich. Die können jetzt sechs Tage mehr freinehmen, wenn sie im Gegenzug auf ihr tarifliches Zusatzgeld verzichten.

Und wie viel bringt das Daimler in Euro?Das hängt davon ab, wie viele Beschäftigte mitmachen. Ich schätze mal rund 60- bis 65.000 könnten überhaupt mitmachen. Daimler könnte damit rund 1500 Euro pro Person sparen.

Was haben Sie noch gemacht als Betriebsrat?Wir haben zum Beispiel eine Ideenbörse für die Beschäftigten eingerichtet, die eigene Vorschläge einreichen können. Wird die Idee nach entsprechender Bewertung umgesetzt, wird der Mitarbeiter am Einsparerfolg beteiligt. Da haben wir schon wirklich gute Ideen bekommen. Alle reden ja nur über Personalabbau. Wir müssen uns aber auch die Frage stellen, ob wir Tätigkeiten wieder selbst machen, die heute fremdvergeben sind. Wenn wir solche Dinge besser, effizienter und flexibler hinkriegen, dann habe ich auch Geld gespart. Wir haben über tausend Ideen in den ersten Wochen bekommen. Da sind auch ein paar Knüller dabei, wo es um richtig viel Geld geht.

Wird das Sparprogramm gestoppt, wenn die Ziele erfüllt sind?Im Moment ist es offen, wie viele Mitarbeiter sich überhaupt melden. Es darf ja auch nicht jeder gehen - es zählt die doppelte Freiwilligkeit. Wir versuchen jetzt außerdem hauptsächlich, das Instrument der Altersteilzeit zu nutzen.

Die Zahl der Beschäftigten in den indirekten Bereichen in Deutschland, die potenziell noch in Altersteilzeit gehen könnten, liegt bei 2000 Menschen. Doch die müssten ja alle zustimmen. Das reicht nicht aus...Die 2000 sind das Potenzial, was wir noch haben. Die versuchen wir, für die Altersteilzeit zu interessieren. Wir haben zum Beispiel eine Gruppe, die hätte schon mehrfach in Altersteilzeit gehen können. Die hat es aber nicht gemacht, weil sie zum Beispiel studiert hat und oft erst mit 63 Jahren ihre 35 Versicherungsjahre voll hat, um in Rente gehen zu können. Als Lösung haben wir jetzt ein Kurzläufer-Programm vereinbart.

Was ist mit den Abfindungen?Verbindliche individuelle Gespräche starten im April. Wir haben dafür ein Angebot, und für jeden Einzelnen, der eine Anfrage stellt, werden wir diskutieren, ob man ihn gehen lässt. Wir möchten ja auch keine Schlüsselfunktion verlieren. Wir wollen nicht, dass unsere heißbegehrten Entwickler hier mit viel Geld weggehen und Porsche nimmt ...

