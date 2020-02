"Es liegt nicht in der Macht der Zentralbank, die strukturellen Bedingungen zu ändern, die den negativen Zinstrend drehen könnten", sagte das neu ernannte Direktoriumsmitglied der EZB, Isabel Schnabel, am Dienstag. "Der Ruf nach höheren Zinsen sollte sich stattdessen an Regierungen und Parlamentarier richten, verbunden mit der dringenden Forderung ...

