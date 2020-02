NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Facebook haben ihren Vormarsch zurück zum jüngsten Rekordhoch am Dienstag zunächst abgebrochen. Mit einem Abschlag von 2,5 Prozent waren sie schwächster Wert im Auswahlindex Nasdaq 100 , der derweil einen weiteren Rekordstand erreichte. Auch Microsoft gaben gegen den Trend nach, während Papiere der Google -Mutter Alphabet , Apple und Amazon zulegten.



Die US-Wettbewerbsbehörde FTC verlangt von den fünf großen Internetkonzernen Details zu in den vergangenen zehn Jahren durchgeführten Übernahmen. Die Digitaltechnologie sei ein wichtiger Teil der Wirtschaft und des täglichen Lebens, teilte FTC-Chef Joe Simons mit. Daher müsse die Behörde Übernahmen und mögliche Gefahren für den freien Wettbewerb hier genauer beäugen./ag/he