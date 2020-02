Kapital unterstützt die Erweiterung des globalen Produktportfolios und weitere Aktivitäten klinischer Studien in den USA

Wie SpeeDx Pty Ltd, der Entwickler innovativer klinischer Diagnostiklösungen für bessere Patientenergebnisse, heute mitteilte, hat das Unternehmen 15 Millionen US-Dollar als zusätzliche Serie-B-Investitionen von Northpond Ventures aus den USA aufgenommen. Diese Investition bedeutet eine Wertsteigerung des Unternehmens um 21,22 Prozent.

"Die molekulardiagnostischen Lösungen von SpeeDx haben tiefgreifende globale Auswirkungen auf die Bereiche STIs, Antibiotikaresistenzmarker und Atemwegserkrankungen", so Dr. Michael P. Rubin, Gründer und CEO von Northpond Ventures. "Wir haben bereits gesehen, wie ihre diagnostischen Lösungen für Infektionskrankheiten ein verbessertes Patientenmanagement ermöglichen. Northpond Ventures ist hoch erfreut, diese Partnerschaft im Zuge der Expansion der globalen Präsenz von SpeeDx fortzuführen."

In den USA schließt SpeeDx die klinischen Studien für ihr Flaggschiffprodukt ResistancePlus MG ab, das den STI Mycoplasma genitalium (Mgen) und genetische Marker im Verbindung mit einer Antibiotikaresistenz der üblichen Makrolid-Erstlinienbehandlung nachweist. Die Resistenzraten bei Mgen-Infektionen steigen weltweit stetig an und führen zu schwer zu behandelnden Infektionen.1-3 Empfehlungen für Resistenztests zur besseren Information über Behandlungsentscheidungen finden sich weltweit in den Richtlinien zum Mgen-Management.4-9 Ferner wurde im Rahmen einer kürzlich etablierten Partnerschaft mit Cepheid ResistancePlus MG auf der Plattform GeneXpert entwickelt (erhältlich in Australien, Neuseeland und Teilen Europas). Dieses Produkt wurde Ende 2019 im Zuge des FleXible-Kartuschenprogramms auf den Markt gebracht und bietet Klinikern frühzeitige Informationen, um die Behandlung von Mgen-Infektionen zu unterstützen und die entsprechenden Richtlinien einzuhalten.

Bhavin Raval, CFO bei SpeeDx, kommentiert: "Da wir rasch expandieren und mehr Kooperationspartnerschaften eingehen, werden diese zusätzlichen Mittel die notwendigen Struktur- und Prozessinvestitionen unterstützen, um ein starkes Wachstum der Pipeline und der Dienstleistungen in diesem Jahr und darüber hinaus zu gewährleisten."

Derzeit werden die vorklinischen Tests zur Vorbereitung der klinischen Studien in den USA für den ResistancePlus GC abgeschlossen. Hierbei handelt es sich um einen Test zur Bestimmung der Anfälligkeit von Gonorrhoe-Infektionen für die Behandlung mit Ciprofloxacin. Dieser Test wurde von der FDA als "Breakthrough Device" anerkannt, was den Zulassungsprozess beschleunigen wird. Ärzte und Patienten erhalten so die Möglichkeit, Ciprofloxacin anstelle von Ceftriaxon anzuwenden, einem der letzten noch verfügbaren Antibiotika für multiresistente Gonorrhoe-Infektionen.

Über SpeeDx

SpeeDx hat ein molekulardiagnostisches Testportfolio vorwiegend für Infektionskrankheiten entwickelt, das sowohl die Erkennung als auch therapeutische Orientierungshilfe ermöglicht. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Australien, Niederlassungen in Austin und London sowie Vertriebspartner in ganz Europa. SpeeDx ist spezialisiert auf molekulardiagnostische Lösungen, die über die einfache Erkennung hinausgehen und umfassende Informationen für ein verbessertes Patientenmanagement bieten. Die innovative Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktionstechnologie (qPCR) hat die Anwendung marktführender Multiplex-Detektions- und Priming-Strategien unterstützt. Das Produktportfolio von SpeeDx umfasst Multiplex-Diagnostika für sexuell übertragbare Infektionen, Antibiotikaresistenzmarker und Atemwegserkrankungen. Nähere Informationen zu SpeeDx sind verfügbar unter: https://plexpcr.com

Über Northpond Ventures

Northpond Ventures ist ein weltweit führendes, forschungsbasiertes Innovationsunternehmen, das sich dem Aufbau und der Förderung bahnbrechender Life-Science- und Technologieunternehmen verschrieben hat. Seit seiner Gründung ist Northpond Ventures zu einem der aktivsten Investoren in der Life-Science- und Molekulardiagnostik-Branche aufgestiegen und sehr aktiv in Fachbereichen mit Bezug zum Gesundheitswesen und allen relevanten Branchen. Seine Investitionen zielen auf die größten Wissenschaftler, Innovatoren und Unternehmer in den Bereichen Life-Science, Diagnostik, KI und maschinelles Lernen, Therapeutika sowie allen hiermit verbundenen Sektoren. Northpond verfügt über mehr als 500 Millionen Dollar investiertes Kapital, wobei sein Portfolio mehr als 20 Unternehmen umfasst. Weitere Informationen sind erhältlich unter: npv.vc.

