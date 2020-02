Die World Apple and Pear Association (WAPA) veranstaltete ihre Jahreshauptversammlung am letzten Tag der Messe Fruit Logistica, in Berlin, am 7. Februar 2020. Die WAPA diskutierte und veröffentlichte die zusammengefassten Ertragsvorhersagen für die kommenden Saisons von Äpfeln und Birnen der Südhemisphäre (siehe SH Statistics in 'Anlagen'). Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...