Es bleibt saisonüblich ruhig am Thüiringer Markt. Dem Handel steht ein ausreichendes Angebot an guten Qualitäten zur Verfügung. Werbeaktionen in der vergangenen Woche haben zur Absatzbelebung geführt. Nun ist wieder Ruhe eingekehrt. Bildquelle: Shutterstock.com Überregionale Herkünfte aus Frankreich sind ebenfalls in der Abpackung. Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...