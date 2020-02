Dieses Jahr wird die VIII International Blueberry Conference (IBC), vom 4.-6. März, in Jachranka (Hotel Warszawianka), in Polen stattfinden. Es ist die größte Veranstaltung der Welt, die Blaubeererzeuger vereint. Über 900 Menschen nahmen an der Ausgabe 2019 teil. Foto © International Blueberry Conference Der Slogan des diesjährigen Blaubeertreffens ist...

