Bachenbülach/Zürich (pts001/12.02.2020/05:00) - Das Evangelische Krankenhaus Göttingen-Wende setzt im Zuge der Einführung eines neuen Klinikinformationssystems auf IT-Pflegewagen von WAGNER VISUELL. Im Fokus war anfänglich die Datenerfassung am Krankenbett. Der M38e von Capsa HealthCare überzeugte durch sein Handling, die hervorragende Batterieleistung sowie das Preis-Leistungsverhältnis. Wie angedacht, wurden die Wagen vorerst vorwiegend für die Patientendokumentation eingesetzt. Eine Studienreise in die Schweiz zu Kliniken, die mit diesem Wagenmodell nach Lean- oder Smart-Hospital-Konzepten arbeiten, überzeugte die Entscheidungsträger ihre Pflegeprozesse ebenfalls smarter zu gestalten. Drei Testwagen wurden mit RFID-abschliessbaren Medikamenten-Schubladen und weiterem Zubehör für Pflegematerialien ausgerüstet. Die Pflegekräfte sind begeistert! Nun können Sie neben dem Daten erfassen und abrufen auch die eigentliche Pflege ausführen. Die Weg-Einsparung und das einfache Handling sind eine spürbare Erleichterung für die Krankenpflegerinnen und -pfleger. Sie arbeiten wieder gerne in ihrem Beruf - ein wichtiger Aspekt, wenn man an den allgegenwärtigen Pflegenotstand in Deutschland denkt. Die Patienten schätzen die beruhigte Atmosphäre sehr und sind dankbar, dass sie die entsprechende Behandlung ohne Wartezeiten erhalten. Das EK Göttingen-Wende erwägt nun, die bereits angeschafften IT-Pflegedokumentationswagen mit auf die jeweilige Station angepasstem Pflegezubehör nachzurüsten. WAGNER VISUELL bietet ein umfassendes Sortiment an und entwickelt bei Bedarf kundenspezifische Zubehöre. So bleiben getätigte Investitionen geschützt und gewährleisten die kontinuierliche Weiterentwicklung der Pflegeprozesse, dies auch im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung. So können z.B. Vitalparameter, Herzton- und Wehenschreiber, Etikettendrucker, Scanner und auch elektronische Zugangs- und Schliesssysteme integriert werden. Nicht zuletzt schätzt das EK Göttingen auch die kompetente und verlässliche Partnerschaft von WAGNER VISUELL. (Ende) Aussender: WAGNER VISUELL AG Ansprechpartner: Beat Wittwer Tel.: +41 44 864 40 80 E-Mail: info@wagner-visuell.de Website: www.wagner-visuell.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200212001

February 11, 2020 23:00 ET (04:00 GMT)