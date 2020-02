Weltmarktführer Samsung eröffnet in San Francisco die Premium-Handy-Saison mit vier neuen Geräten. Darunter ein Handy mit Klappdisplay. Die Neuvorstellungen zeigen: Preise jenseits von 1000 Euro werden neuer Standard.

Es geht um ein Geschäft, das auch dank des neuen 5G Mobilfunkstandard 2020 und in den Folgenjahren wieder wachsen soll. Handy-Weltmarktführer Samsung zog beeinflusst vom Coronavirus die Weltpremiere seiner neuen Smartphone-Reihe am Dienstagmittag kalifornischer Zeit wie geplant in San Francisco durch. Verstärkt mit Thermal-Kameras, Desinfektionsmittelspendern und - auf Anfrage - Mundschutzmasken, zur psychologischen Beruhigung der Teilnehmer.

Rund 300 Millionen Smartphones hat der südkoreanische Konzern im vergangenen Jahr verkauft und liegt damit laut Analysten von Canalys vor Huawei (240 Millionen) und Apple (rund 200 Millionen). Samsung, das im Gegensatz zu Verfolger Huawei uneingeschränkt Googles Android nutzen kann, hat nun die Chance in den nächsten Monaten seinen Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern auszubauen - mit dem Rückenwind von 5G, den Mobilfunknetzen der neuesten Generation.

Vier Fragen sind bei neuen Edel-Smartphones zu klären: Was kann die Kamera? Welche Kapazität hat der Akku? Ist es kompatibel zu 5G? Und abhängig von den Antworten darauf, schließlich die entscheidende vierte Frage: Soll ich es mir leisten??

Obwohl, bei der neuesten Flaggschiff-Reihe von Samsung sollte man vielleicht zunächst den Preis betrachten, bevor man sich näher mit den Leistungsmerkmalen der Geräte beschäftigt. Sie heißen Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra und sind die Nachfolger der Galaxy10-Reihe. Dem neuen Samsung-Smartphone-Chef Roh Tae-moon liegt die Galaxy Reihe besonders am Herzen. Der 52-Jährige hat sie viele Jahre mitentwickelt. Seine Marketingstrategen bleiben ihrer Galaxie treu, und beamen ihr Flaggschiff auch von der Namensgebung in die 20er Jahre. Der Preis ist zwar nicht verdoppelt, stößt allerdings in neue Dimensionen vor: Nachdem Apple vor zweieinhalb Jahren mit dem iPhone X die Ära der 1000-Euro-Smartphones startete, dreht nun Samsung an der Preisschraube.Das günstigste Gerät der Galaxy20-Reihe kostet 900 Euro und schraubt sich dann auf fast 1550 Euro hoch, liegt also preislich höher als so manches Edelnotebook. Wer vor einem Jahr tief in die Tasche gegriffen und schon damals beim Entscheiden dreimal überlegt hat, muss sich vielleicht mit den Details der neuesten Generation gar nicht mehr beschäftigen. Es spart Zeit und Frust.?

Was für den Preis gilt, trifft auch auf die Dimensionen der Telefone zu - je teurer desto größer. Das Top-Modell S20 Ultra hat ein 6,9 Zoll Display (17,44 Zentimeter). Das ist schon ein ziemlicher Brocken. Auch die Kameras haben einiges zu bieten: Die S20-Reihe ist mit neuen Kameralinsen und darauf abgestimmten Sensoren ausgerüstet. Kombiniert mit einem Weitwinkel-Objektiv liefert das Topmodell sagenhafte 108 Megapixel - der größte je in einem Handy verbaute Sensor. Wer es extrem liebt, kann so mit Digitalzoom und interner Softwareunterstützung bis aufs 100-Fache ins Bild hineinzoomen, allerdings kann man dann selbst bei besten Lichtverhältnissen keine Schärfe erwarten. Eine Spielerei: Mehr Sinn macht die Empfindlichkeit des Sensors bei schlechten Lichtverhältnissen. Wie sinnvoll die Megapixel-Aufrüstung ist, muss sich in Tests zeigen. Sie sind für Techies gedacht. Sie müssen aktiv angewählt werden. Standard im Alltag sind 12 Megapixel.

Alle drei Smartphones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...