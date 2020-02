MEDICAL BioHealth mit vier EURuro-Fund-AwardsDGAP-News: Medical Strategy GmbH / Schlagwort(e): Rating/Fonds MEDICAL BioHealth mit vier EURuro-Fund-Awards12.02.2020 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.+++ MEDICAL BioHealth mit vier EURuro-Fonds-Awards +++ +++ Erneut Fonds-Note 1 +++Gräfelfing - Neusäß, 12. Februar 2020 - Der Finanzen-Verlag hat auch in diesem Jahr den MEDICAL BioHealth (WKN: 941135; ISIN: LU0119891520) mit mehreren EURuro-Fund-Awards für seine überdurchschnittliche Wertentwicklung prämiert. Der auf Healthcare-Unternehmen spezialisierte Aktienfonds belegt in der Kategorie Aktienfonds Pharma + Gesundheit über die Zeiträume von ein und zehn Jahren Platz eins und über drei und fünf Jahre Rang zwei. Der MEDICAL BioHealth erhielt bereits in den vergangenen Jahren regelmäßig entsprechende Auszeichnungen.Außerdem verlieh der renommierte Finanzen-Verlag dem MEDICAL BioHealth erneut die Fonds-Note 1. Maßgeblich ausschlaggebend für die hervorragenden Bewertungen sind die Performanceergebnisse des Fonds, der sich seit Jahren signifikant besser entwickelt als die verschiedenen internationalen Healthcare-Indices.Dr. Michael Fischer, der Unternehmensgründer und geschäftsführende Gesellschafter von Medical Strategy, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit zum wiederholten Mal auch von externen Experten mit diesen wichtigen Auszeichnungen bestätigt wird."Die Arzneimittel-Branche ist weltweit von einem kontinuierlichen Zufluss an Innovationen abhängig. Grund sind die permanenten Patentabläufe. Daher konzentriert sich der MEDICAL BioHealth auf Small und Mid Cap-Unternehmen und damit auf aufstrebende BioPharma-Werte, die diese innovativen Therapien entwickeln. Sie verfügen über das höchste Kurspotenzial. Außerdem profitiert der Fonds regelmäßig von Übernahmen von Portfolio-Unternehmen, bei denen signifikante Aufgelder gezahlt werden.Investment & More Kongress: Medical Strategy und ihr strategischer Partner apo Asset sind beim Investment & More Kongress in diesem Jahr an folgenden Standorten mit einem Stand und einem Vortrag vertreten: 20.04.2020 München, 21.04.2020 Nürnberg, 22.04.2020 Stuttgart und 23.04.2020 Frankfurt. Jürgen Harter, Geschäftsführer von Medical Strategy, und Gilberto Mei, Vertriebsdirektor bei Apo Asset Management, werden Ihnen zwei erfolgreiche Fondsstrategien aus dem Healthcare-Sektor erläutern. Außerdem werden Ihnen auch andere Experten renommierter Fondsgesellschaften interessante Einblicke gewähren und Investmentlösungen vorstellen.Über Medical Strategy Medical Strategy gehört zu den führenden, unabhängigen Healthcare-Investmentberatern Europas. Das Unternehmen konzentriert sich im Rahmen seiner Kernkompetenz ausschließlich auf das Management und die Beratung von Aktienportfolios aus dem Gesundheitsbereich. Die von Medical Strategy beratenen Investmentfonds erhalten seit Jahren zahlreiche Auszeichnungen. Der spezialisierte Anlageberater stellt bereits seit 1992 seine Expertise unter Beweis.Werbemitteilung, Stand: 12. Februar 2020Kontakt Jürgen Harter Geschäftsführer Tel.: +49(0)821/25 93 51 - 14 E-Mail: jharter@medicalstrategy.de www.medicalstrategy.deVorteile und RisikenVorteile Teilhabe am weltweiten Wachstum des Risiken Kursrisiken Gesundheitsmarkts Portfolio aus sorgfältig Kreditrisiken ausgewählten Unternehmen Fokussierung auf Liquiditätsrisiken Entwickler innovativer Therapien Know-how Kontrahentenrisiken eines interdisziplinären Experten-Teams mit Marktrisiko Risiken aus wissenschaftlichen Background Derivateeinsatz Währungsrisiken12.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de972689 12.02.2020