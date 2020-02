Mit der genehmigten Fusion der US-Tochter wird der Telekom-Konzern gemessen an der Kundenzahl die Nr. 2 oder Nr. 3 weltweit (ohne China). 2,5 % Tagesgewinn im Kurs reichen dafür nicht. Aber: Der Bonner Beamten-Konzern hat nicht den Ruf besonderer Kreativität. Was er nun aus dieser Konstellation macht, wird ein entscheidender Teil dafür sein, wie sich in Deutschland auch 5G entwickelt oder in einer neuen Konstruktion deutlich erweitert werden kann. Keine Eile. aber genau hinschauen!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

DEUTSCHE TELEKOM-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de