Das Ende der Merkel-Ära lässt sich in Tagen oder Wochen messen, aber nicht mehr in Monaten und der DAX begann diese Wette gestern mit einem neuen Rekord. Zufall? Nein! Am Markt wird am besten erkennbar sein, wie die Stimmung im Lande sich ändert und das Kapital dies nutzt. Schauen Sie jeden Tag auf die entsprechenden Nachrichten und die entsprechenden Reaktionen in Dax und Co!



