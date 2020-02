FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bullenlauf am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Start 0,37 Prozent im Plus auf 13 678 Punkte. Das wäre ein Rekordhoch. Eine teils durchwachsene Berichtssaison, die Spannungen zwischen den USA und dem Iran und die Coronavirus-Epidemie hätten im bisherigen Jahresverlauf bei den Investoren nicht viel mehr als ein Achselzucken ausgelöst, erklärt Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axicorp. So setzten die Anleger auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft von den Folgen des Coronavirus-Ausbruchs. In dieser Erwartungshaltung liege das vielleicht größte Risiko./mis/fba