The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.02.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.02.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HLB4C57 LB.HESS.THR.CARRARA02N/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2S91 NORDLB 5-PH.BD.07/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US191241AD01 COCA-COLA FEMSA 10/20 BD02 BON USD N

CA CTOB XFRA US22160KAG04 COSTCO WHOLE 15/20 BD02 BON USD N

CA KM7B XFRA US494550BB13 KINDER M.E.PARTNERS 2020 BD02 BON USD N

CA E2B8 XFRA XS1031001198 EIB EUR.INV.BK14/20FLRMTN BD02 BON GBP N

CA ZG6A XFRA XS1170079443 ZIGGO BOND CO. 15/25 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1189709345 DVB BANK SPF.15/20 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1564331103 SANTANDER C.BK. 17/20 MTN BD02 BON EUR N