Die aktuell längste Serie: Geely mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 19.78%) - die längste Serie dieses Jahr: Cree 10 Tage (Performance: 14.85%). Tagesgewinner war am Dienstag TUI AG mit 12,36% auf 11,36 (572% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 18,06%) vor RIB Software mit 8,11% auf 20,66 (307% Vol.; 1W 8,45%) und Mologen mit 7,80% auf 0,12 (97% Vol.; 1W 1,72%). Die Tagesverlierer: Under Armour mit -18,88% auf 16,59 (594% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -20,20%), Callaway Golf mit -8,50% auf 18,85 (409% Vol.; 1W -12,49%), voxeljet mit -4,07% auf 1,71 (108% Vol.; 1W -6,04%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Roche GS (1962,35 Mio.), Novo Nordisk (1819,12) und Under Armour (1482,14). Umsatzausreisser nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...