Fehlerhafte Angaben bei Google, Facebook und Co. können ärgerlich und geschäftsschädigend sein. So korrigierst du Geschäftsangaben und sorgst dafür, dass der Eintrag aktuell bleibt. Es war eine ärgerliche Geschichte für den Wirt des Bräustüberls in Tegernsee. Rief man den Eintrag seiner Gaststätte mitten im Zentrum der bayerischen Gemeinde auf, erfuhr man oftmals von langen Wartezeiten und hohem Besucheraufkommen - auch dann, wenn das gar nicht der Fall war und er seine Gäste zügig bedienen konnte. Doch der Wirt musste erkennen, dass es gar nicht so einfach ist, Google zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...