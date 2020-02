Die Aktie von TUI hat sich in den vergangenen Tagen wieder etwas nach oben gekämpft. Doch der Blick auf den Kurs am Morgen dürfte den Aktionären einen Schrecken einjagen. Denn den heutigen Handelstag beginnen die Anteilscheine des größten europäischen Touristikunternehmens aber mit einem deutlichen Kursrückgang.Allerdings ist der Grund für den heutigen Kursrückgang schnell erklärt: Es handelt sich lediglich um den Dividendenabschlag in Höhe von 0,54 Euro je Aktie. Alle Anleger, welche die TUI-Papiere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...