Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG: Innovation am Kapitalmarkt: Dax Aktie auf der BlockchainDGAP-News: Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Kryptowährung / Blockchain Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG: Innovation am Kapitalmarkt: Dax Aktie auf der Blockchain12.02.2020 / 08:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Innovation am KapitalmarktBankhaus Scheich, Cashlink und Finoa bringen erstmals eine DAX-Aktie auf die BlockchainDas Bankhaus Scheich hat gemeinsam mit Cashlink und Finoa ein zertifikatähnliches digitales Wertpapier auf der Blockchain abgebildet, dem als Basiswert eine deutsche DAX-Aktie unterliegt.Bankhaus Scheich bietet mit dieser Tokenisierung eine Lösung für die steigende Nachfrage nach digitalen Wertpapieren.Frankfurt am Main, 12. Februar 2020. Die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG hat gemeinsam mit der Cashlink Technologies GmbH, einem europaweit führenden Infrastrukturanbieter für digitale Wertpapiere, erstmals ein Aktienpaket eines DAX-Unternehmens auf der Blockchain abgebildet. Bei dem Pilotprojekt wurde ein zertifikatähnliches digitales Wertpapier (ISIN: DE000A276T93), ein sogenannter "asset-linked Token", im Rahmen einer Privatplatzierung an ausgewählte Marktteilnehmer erfolgreich ausgegeben. Die Verwahrung dieses digitalen Wertpapiers verantwortet die Finoa GmbH. Als Basiswert des digitalen Wertpapiers wurde ein Aktienpaket eines DAX-Unternehmens gewählt, wobei jede darin enthaltene Aktie mittels einer bestimmten Anzahl von Tokens abgebildet wurde.Die Umsetzung dieser digitalen Wertpapieremission wurde von verschiedenen Partnern unterstützt: Die Cashlink Technologies GmbH, die im Fintech Hub der Deutschen Börse in Frankfurt am Main sitzt, hat die technische Infrastruktur des digitalen Wertpapiers entwickelt. Diese Infrastruktur beinhaltet sowohl die Smart Contracts auf der Blockchain sowie alle Tools zur Ausgabe der digitalen Wertpapiere. Die rechtliche Beratung um die Emission dieses digitalen Wertpapiers wurde von der international renommierten Anwaltssozietät Ashurst LLP übernommen, die einen Schwerpunkt im Bereich Digital Economy legt. Mit ihrer technologischen Infrastruktur sorgt die Finoa GmbH zudem für höchste Sicherheitsstandards in der Verwahrung der digitalen Wertpapiere. Die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG arbeitet neben der genannten Emission an weiteren Emissionen digitaler Wertpapiere, denen andere Basiswerte unterliegen. Dies ermöglicht Szenarien, in welchen die Wertpapiere beispielsweise direkt gegeneinander gehandelt werden können. Dadurch wird der Clearing- und Settlement-Prozess deutlich vereinfacht."Als Wertpapierhandelsbank sehen wir das große Potential der Blockchain-Technologie, das Wertpapiergeschäft zu revolutionieren. Dies wird auch durch die Blockchain-Strategie der Bundesregierung deutlich. Mit Freude stellen wir fest, dass Deutschland hier eine Vorreiterrolle einnimmt. Unser Pilotprojekt zeigt, dass die Technologie in der Praxis bereits einsetzbar ist und viele Vorteile mit sich bringt. Langfristig bieten digitale Wertpapiere viel mehr Möglichkeiten als heute, wie beispielsweise die Abbildung von Assets, die bisher nicht als Wertpapier verbrieft werden konnten", führt Boris Ziganke, Vorstand der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, aus."Gerade zum Jahresbeginn haben zahlreiche Experten den wachsenden Einfluss digitaler Wertpapiere für dieses Jahr prognostiziert", erläutert Michael Duttlinger, Geschäftsführer des Frankfurter Startups Cashlink. Er berichtet weiter: "Dass das Bankhaus Scheich als etablierter Marktteilnehmer die Idee eines digitalen Wertpapiers, welchem als Basiswert eine DAX-Aktie unterliegt, gemeinsam mit uns umsetzt, ist nicht nur für uns als Unternehmen ein Gewinn, sondern es bestätigt das gesamte Ökosystem rund um digitale Wertpapiere". Finoa-Geschäftsführer Henrik Gebbing hat mit seinem Unternehmen eine Verwahrlösung für digitale Assets geschaffen, die sich insbesondere für institutionelle Investoren eignet: "Wir sind sehr glücklich, dieses Pilotprojekt des Bankhauses Scheich unterstützen zu dürfen und heißen mit ihm einen sehr renommierten Partner willkommen. Das Projekt ist ein guter Start in das Jahr 2020, in dem wir unsere Partnerschaft mit dem Infrastrukturanbieter Cashlink vertiefen."Was ist ein asset-linked Token? Bei der Emission des Bankhauses Scheich wurde im Rahmen einer Privatplatzierung ein Wertpapier ausgegeben, welches auf einer Blockchain abgebildet wird und sich ähnlich wie ein klassisches Tracker-Zertifikat verhält. Der Wert dieses digitalen Wertpapiers ist dabei an ein klassisches Wertpapier gekoppelt und bildet dessen Wertentwicklung eins zu eins ab. Im vorliegenden Fall handelt es sich um Aktien eines DAX-Unternehmens.Was sind die Vorteile einer digitalen Wertpapieremission? Die Ausgabe traditioneller Wertpapiere erfordert zahlreiche Prozesse und Schnittstellen, die durch digitale Wertpapiere deutlich reduziert werden. Transaktionen werden deutlich schneller abgewickelt. Das Settlement verläuft in Zukunft nahezu in Echtzeit. Ebenfalls lässt sich die Transparenz von Transaktionen erhöhen. Digitale Wertpapiere ermöglichen es, die Effizienz des kompletten Wertpapiergeschäfts zu steigern und ganz neue Assetklassen zu erschließen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Käufer digitale Wertpapiere in nahezu beliebig kleiner Stückelung erwerben können. Dies steigert die Attraktivität der digitalen Wertpapiere.Über Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG Das Bankhaus Scheich wurde 1985 als Scheich & Partner Börsenmakler gegründet und ist heute einer der führenden Wertpapierhandelsbanken an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB). Das inhabergeführte Bankhaus ist in den Geschäftsfeldern Capital Markets, Anleihehandel für institutionelle Kunden, Sales Trading, Consulting und als Market Maker an der Frankfurter Wertpapierbörse tätig.Kontakt Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG Boris Ziganke (Vorstand) b.ziganke@bankhaus-scheich.de www.bankhaus-scheich.de Tel: +49 (0) 69 / 348 79 66 0Über Cashlink Technologies GmbH Das Finanztechnologie-Startup (Fintech) Cashlink zählt zu den europaweit führenden Anbietern für digitale Wertpapiere. Die auf einer Blockchain basierende Infrastruktur des Unternehmens ermöglicht es, individuell konfigurierbare digitale Wertpapiere, wie Anleihen, Zertifikate oder Genussrechte, vollständig digital auszugeben. Wertpapieremittenten profitieren mit Cashlink von einem effizienteren Emissionsprozess und einer deutlich einfacheren Abwicklung. Cashlink wird von renommierten Partnern wie der börsennotierten FinLab AG und dem Frühphasen-VC seed + speed der Maschmeyer Group gefördert. Das Fintech vervollständigt sein umfassendes Angebot von digitalen Wertpapieren durch die Zusammenarbeit mit international erfahrenen Partnern wie der Anwaltssozietät Ashurst. Cashlink ist offizieller Partner des Deutsche Börse Venture Networks. Das Unternehmen setzt sich für die gesteigerte Verwendung Blockchain-basierter Anwendungen in der Finanzwirtschaft ein. Als Gründungsmitglied der International Token Standardization Association sowie des europaischen Forums "International Association for Trusted Blockchain Applications" (INATBA) gestaltet Cashlink aktiv die Zukunft des Wertpapiergeschäfts.Kontakt Cashlink Technologies GmbH Inga-Marit Nölle inga.noelle@cashlink.de www.cashlink.de/presse Tel: +49 (0) 69 / 34 87 52 76Über Finoa GmbH Finoa bietet Verwahr- und Asset-Service-Lösungen für Digital Assets an, die auf institutionelle Investoren, HNWI und Unternehmen zugeschnitten sind. Die Verwahr-Plattform ermöglicht es den Benutzern, ihre kryptographischen Token sicher zu speichern und zu verwalten und bietet gleichzeitig eine direkt zugängliche, sehr intuitive und einzigartige Benutzererfahrung. Die Verwahr-Infrastruktur dient als Basis für ein wachsendes Produktportfolio, wie z.B. Prime Brokerage, Tokenization Services, Lending, Staking oder Investment Services/Wealth Management. Kontakt Finoa GmbH Henrik Gebbing henrik@finoa.io www.finoa.io Tel: +49 (0) 173 / 161 66 35Kontakt: Boris Ziganke Vorstand Tel. + 49 (69) 3487 966 - 0 E-Mail: b.ziganke@bankhaus-scheich.de www.bankhaus-scheich.de12.02.2020