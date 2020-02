DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Coronavirus-Epidemie in China treibt auch die US-Zentralbanker um. Zwei Vertreter der US-Notenbank Fed sagten am Dienstag, dass die Epidemie Unsicherheit für den Ausblick auf die US-Wirtschaft bedeuten könnte. Einer der beiden signalisierte, dass im schlimmsten Fall möglicherweise Zinssenkungen angebracht wären. Für den Moment jedoch schlug keiner von beiden vor, die Zinsen zu senken, nachdem der Offenmarktausschuss der Federal Reserve dies vergangenes Jahr drei Mal auf derzeit 1,50 bis 1,75 Prozent getan hatte. Mit Blick auf die Geldpolitik "würde ich sagen, dass sie derzeit stabil ist und wir uns die hereinkommenden Daten anschauen", bevor irgendetwas geändert werde, sagte der Präsident der Fed von San Francisco, James Bullard, in einer Telefonkonferenz. Beim Zinsausblick sei ein wichtiges Element, ob die Inflation sich wieder in Richtung des Zielwertes bewegt. "Ich glaube, dass ist eines der Dinge, bei denen ich 2020 etwas Fortschritt erwarte", so Bullard, der im Offenmarktausschuss der Fed dieses Jahr nicht stimmberechtigt ist. Der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte bei einer Rede in Montana, dass die derzeitige Geldpolitik neutral bzw leicht stimulierend sei, aber dass eine signifikante Verschlechterung der Situation rund um das Coronavirus die Fed-Politik beeinflussen könnte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.359,60 +0,06% S&P-500-Future 3.366,75 +0,19% Nikkei-225 23.861,21 +0,74% Hang-Seng-Index 27.854,84 +0,98% Kospi 2.211,95 -0,50% Shanghai-Composite 2.923,02 +0,74% S&P/ASX 200 7.088,20 +0,47%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich präsentiert sich das Börsengeschehen am Mittwoch an den Märkten in Ostasien und Australien. Meldungen rund um das Coronavirus werden weiter begierig aufgesogen. Stützend wirkt dabei, dass die Zahl der Neuinfizierten rückläufig ist. In Japan steigt der Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 23.811 Punkte, nachdem dort am Dienstag wege eines Feiertags nicht gehandelt wurde. In Südkorea steht das Thema Coronavirus auch im Schatten der Berichtssaison, die einige Aktien wegen besserer Ausblicke nach oben treibt. Auch Daten, die ein solides Jobwachstum zeigen, sorgen dort für gute Stimmung und einen 0,7 Prozent festeren Index. An den chinesischen Börsen stützt auch, dass Peking die wegen der Coronaepidemie verfügte Schließung von Betrieben teilweise wieder aufgehoben hat. Das Brokerhaus KGI rechnet damit, dass Fonds wieder in Sektoren wie Fertigung oder Zement zurückkehren werden. In Schanghai steigt der Markt um 0,5 Prozent, in Hongkong geht es um 0,9 Prozent nach oben.

US-NACHBÖRSE

Lyft hat seinen Nettoverlust im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2019 bei einem kräftigen Wachstum deutlich ausgeweitet. Auch operativ schrieb der Uber-Konkurrent weiterhin rote Zahlen. An seinem Ziel, bis Ende nächsten Jahres profitabel zu werden, hält das Unternehmen aber weiterhin fest. Auch wenn Lyft besser abschnitt als erwartet, reagierten die Anleger enttäuscht: Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com bis 20.00 Uhr Ortszeit 5,7 Prozent auf 50,86 Dollar. Die Aktie von Bed Bath and Beyond brach um ein Viertel ein. Der Einzelhandelskonzern warnte wegen eines schwachen Verkaufs in den Monaten Dezember und Januar, in denen es flächenbereinigt um 5,4 Prozent zurückging. Gründe sind der geringere Publikumsverkehr, Lagerverwaltungsprobleme und höhere Preisabschläge. Die Aktie verlor 25,5 Prozent auf 11,07 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.276,34 0,00 -0,48 2,59 S&P-500 3.357,75 0,17 5,66 3,93 Nasdaq-Comp. 9.638,94 0,11 10,55 7,43 Nasdaq-100 9.517,86 0,01 1,02 8,99 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 835 Mio 846 Mio Gewinner 2.023 1.721 Verlierer 918 1.211 Unverändert 79 91

Kaum verändert - Nach neuen Rekordhochs im frühen Verlauf dominierten Gewinnmitnahmen. Zur guten Stimmung hatten Meldungen beigetragen, wonach sich die Ausbreitung des Coronavirus verlangsame. Doch dann machten erneut Spekulationen die Runde, die chinesischen Angaben zu Todesopfern und Infizierten könnten geschönt sein. Daneben setzten Börsianer darauf, dass es zur Abfederung der negativen konjunkturellen Folgen nicht nur Stimuli seitens Pekings geben werde, sondern im Bedarfsfall auch der US-Notenbank. Grünes Licht gab es für die Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint. T-Mobile schossen darauf um 11,8 Prozent nach oben, die Sprint-Aktie explodierte geradezu um 77,5 Prozent. Im Schlepptau stiegen Dish Network um 7,1 Prozent. Das Unternehmen erhält im Zuge der Fusion Aktiva von T-Mobile und Sprint. Die Wettbewerberaktien von Verizon und AT&T büßten 2,6 bzw. 0,4 Prozent ein. Apple, Facebook und Microsoft fielen um bis zu 2,8 Prozent, Amazon und Alphabet hielten sich im Plus, nachdem die US-Kartellbehörde bei fünf großen Technologiekonzernen detaillierte Informationen über frühere Akquisitionen kleiner Unternehmen angefordert hatte. Under Armour brachen um 18,9 Prozent ein, nachdem der Sportartikelhersteller mit roten Zahlen und einem schwachen Ausblick enttäuscht hatte.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,42 1,6 1,40 21,3 5 Jahre 1,41 2,5 1,39 -51,0 7 Jahre 1,51 1,9 1,49 -73,6 10 Jahre 1,59 2,1 1,57 -85,2 30 Jahre 2,06 2,0 2,04 -100,8

Die Rentennotierungen gaben leicht nach. Die Zehnjahresrendite stieg um 2,1 Basispunkte auf 1,59 Prozent. Händler setzten ähnlich wie bei Gold auf die Hoffnung, das Schlimmste bei der Virusepidemie könne vorüber sein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:50 % YTD EUR/USD 1,0909 -0,1% 1,0919 1,0912 -2,7% EUR/JPY 119,86 -0,0% 119,88 119,91 -1,7% EUR/GBP 0,8422 -0,1% 0,8427 0,8455 -0,5% GBP/USD 1,2953 -0,0% 1,2956 1,2906 -2,3% USD/JPY 109,87 +0,1% 109,79 109,89 +1,1% USD/KRW 1178,56 -0,3% 1181,70 1183,16 +2,0% USD/CNY 6,9650 -0,0% 6,9660 6,9755 +0,0% USD/CNH 6,9664 -0,1% 6,9705 6,9779 +0,0% USD/HKD 7,7679 +0,0% 7,7656 7,7640 -0,3% AUD/USD 0,6726 +0,2% 0,6715 0,6710 -4,0% NZD/USD 0,6457 +0,8% 0,6403 0,6392 -4,1% Bitcoin BTC/USD 10.332,00 +1,0% 10.233,75 9.740,25 +43,3%

Der Euro fiel erstmals seit Anfang Oktober unter die Marke von 1,09 Dollar. Das Problem des Euro im Vergleich zu den "klassischen" Sicherer-Hafen-Währungen Yen und Franken sei, dass diese von globalen Risikophasen profitierten, der Euro aber nicht, so die Commerzbank. Zuletzt eroberte der Euro die Marke von 1,09 Dollar zurück. Aussagen von Fed-Chef Powell belasteten den Dollar etwas, denn sie wurden dahingehend verstanden, dass die Fed im Bedarfsfall für geldpolitische Lockerungen bereit steht. Der ICE-Dollarindex verlor 0,1 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,48 49,94 +1,1% 0,54 -16,9% Brent/ICE 54,87 54,01 +1,6% 0,86 -16,0%

Der Ölpreis profitierte von der wieder gestiegenen Konjunkturzuversicht im Zuge der nachlassenden Coronavirus-Sorgen. Brentöl verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 54,01 Dollar. Nachdem die US-Regierung ihre globalen Erdölnachfrageprognosen wegen der Epidemie gesenkt hatte, waren die Rohölpreise von ihren Tageshochs aber etwas zurückgekommen. Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch ziehen die Preise wieder deutlicher an, was Beobachter mit Hoffnungen auf eine Verlangsamung der Coronavirus-Verbreitung erklären.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.565,72 1.567,60 -0,1% -1,89 +3,2% Silber (Spot) 17,56 17,65 -0,5% -0,09 -1,6% Platin (Spot) 970,20 971,95 -0,2% -1,75 +0,5% Kupfer-Future 2,59 2,58 +0,2% +0,01 -7,5%

Der Preis für Gold lag im Späthandel in den USA 0,2 Prozent niedriger bei 1.568 Dollar je Feinunze. Die gestiegene Risikoneigung mit der Hoffnung auf ein Überschreiten des Epidemiehöhepunkts belastete laut Händlern leicht.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,0 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 4,2 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,1 Millionen Barrel nach plus 2,0 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Experten eine Ölzunahme von 2,9 Millionen und einen Benzinanstieg um 0,8 Millionen Barrel.

VORWAHLKAMPF USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 12, 2020 01:49 ET (06:49 GMT)

Der linksgerichtete Senator Bernie Sanders hat laut US-Sendern die Präsidentschaftsvorwahl der oppositionellen Demokraten im Bundesstaat New Hampshire gewonnen. Auf den Plätzen landeten demnach die moderat-pragmatischen Bewerber Pete Buttigieg und Amy Klobuchar. Der frühere Vizepräsident Joe Biden landete nur auf Platz fünf.

TECHNOLOGIESEKTOR USA

Die US-Kartellbehörde hat bei fünf großen Technologiekonzernen detaillierte Informationen über frühere Akquisitionen kleiner Unternehmen angefordert. Sie weitet damit ihre Untersuchung möglicher kartellrechtlicher Verstöße.

BIP MALAYSIA

Malaysias Wirtschaft ist im vierten Quartal 2019 wegen schwächeren Handels und des Rückgangs der Bergbau- und Agraraktivitäten nur langsam vorangekommen. Das Bruttoinlandsprodukt für das gesamte Jahr 2019 betrug nach Daten des malaysischen Statistikamtes vom Mittwoch 4,3 Prozent. Es war das geringste Wachstum in einem Jahrzehnt. 2018 war das BIP um 4,7 Prozent gestiegen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2020 01:49 ET (06:49 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.